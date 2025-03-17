Адвоката вывела из себя запись разговора Ефремова о планах устроить «чудовищную движуху»

Актёр Михаил Ефремов, отбывающий тюремный срок за смертельное ДТП, не говорил в телефонной беседе с другом о том, что якобы «устроит движуху» в Белгородской области после выхода на волю по УДО. Об этом aif.ru заявил адвокат артиста Юрий Падалко, назвав просочившуюся в Сеть аудиозапись фейковой.

Напомним, в 2020 году Ефремов стал виновником смертельного ДТП, в котором погиб 57-летний мужчина. Актёр во время аварии был пьян. Суд отправил его в тюрьму на 7,5 лет. Свой срок Ефремов отбывает в ИК-4 в Алексеевке Белгородской области. Не так давно актёр подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. А сегодня появилась запись телефонного разговора Ефремова с другом, где осуждённый рассказывает о своём возможном освобождении и обещает устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области сразу после выхода на свободу.