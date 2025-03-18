Зэков из барака Ефремова лишили телефона из-за его скандальной болтовни о «движухе»

Заключённые барака, в котором сидит актёр Михаил Ефремов, лишились связи со своими родственниками из-за «чудовищной движухи», обещанной актёром во время звонка своему приятелю. Об этом пишет SHOT.

Во время вчерашней проверки в белгородской ИК-4 было принято решение изъять у заключённых специальные карточки «Зона-Телеком», с помощью которых они могли совершать звонки близким на волю. Карточки использовались для звонков со стационарного телефона, который стоит в коридоре барака. Каждый сидящий в колонии предоставлял четыре номера своих родственников, по которым он мог совершать звонки. Купить карты «Зоны-Телеком» можно было у администрации колонии. Минута звонка стоит около 3,5 рубля.