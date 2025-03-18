Зэков из барака Ефремова лишили телефона из-за его скандальной болтовни о «движухе»
Сокамерников Ефремова лишили телефона из-за его разговора с другом о «движухе»
Заключённые барака, в котором сидит актёр Михаил Ефремов, лишились связи со своими родственниками из-за «чудовищной движухи», обещанной актёром во время звонка своему приятелю. Об этом пишет SHOT.
Во время вчерашней проверки в белгородской ИК-4 было принято решение изъять у заключённых специальные карточки «Зона-Телеком», с помощью которых они могли совершать звонки близким на волю. Карточки использовались для звонков со стационарного телефона, который стоит в коридоре барака. Каждый сидящий в колонии предоставлял четыре номера своих родственников, по которым он мог совершать звонки. Купить карты «Зоны-Телеком» можно было у администрации колонии. Минута звонка стоит около 3,5 рубля.
На связь со знакомым Ефремов выходил по карточке своего соседа по койке. Предварительно, её оставил один из бывших заключённых, который уже освободился. При выходе из колонии он должен был её сдать, но пошёл на хитрость и передал другим заключённым.
Напомним, 17 марта Life.ru опубликовал запись телефонного звонка Ефремова другу. В ходе разговора артист пообещал устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области после освобождения. При этом актёр недавно подал ходатайство об УДО и надеется, что ему одобрят прошение. В белгородской ИК-4, где сидит артист, начались проверки после обнародования аудиозаписи разговора Ефремова с приятелем.
ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда