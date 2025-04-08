Измученный одышкой Ефремов почти перестал ходить перед освобождением из колонии
Mash: Михаил Ефремов почти перестал ходить и мучается от постоянной одышки
Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Здоровье актёра Михаила Ефремова ухудшилось после объявления об УДО — он почти перестал ходить и страдает от сильной одышки. Тем не менее его состояние пока не критическое, что позволяет родственникам забрать актёра, сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, для Ефремова был заказан частный реанимобиль с необходимым оборудованием и кислородом. Также рассматривается возможность использования санавиации из Воронежа на случай ухудшения самочувствия. Путь через Воронеж до Москвы займёт 8-10 часов, и его сразу доставят в московский центр пульмонологии.
В последние две недели заключённый вел себя спокойно. Завтра адвокат встретит его в 9 утра у колонии. На данный момент никаких спектаклей с участием Ефремова не запланировано — после освобождения он сосредоточится на восстановлении здоровья и не появится на сцене в ближайшие месяцы.
Напомним, что в 2020 году Михаил Ефремов стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб 57-летний мужчина. В момент аварии артист был пьян. Суд приговорил его к 7,5 года тюрьмы. 24 марта 2025 года суд позволил Ефремову выйти из колонии по УДО. Оказавшись на свободе, актёр планирует сразу взяться за здоровье. Он пообещал, что больше никогда не будет пить. При этом ранее появилась информация о том, что Ефремов «проставится» в колонии в честь освобождения по УДО.