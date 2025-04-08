Измученный одышкой Ефремов почти перестал ходить перед освобождением из колонии

Здоровье актёра Михаила Ефремова ухудшилось после объявления об УДО — он почти перестал ходить и страдает от сильной одышки. Тем не менее его состояние пока не критическое, что позволяет родственникам забрать актёра, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, для Ефремова был заказан частный реанимобиль с необходимым оборудованием и кислородом. Также рассматривается возможность использования санавиации из Воронежа на случай ухудшения самочувствия. Путь через Воронеж до Москвы займёт 8-10 часов, и его сразу доставят в московский центр пульмонологии.