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Регион
24 марта, 11:00
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Суд разрешил Ефремову выйти по УДО

Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Прошение актёра Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении удовлетворено. Решение принял Алексеевский районный суд Белгородской области.

В 2020 году Михаил Ефремов стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб 57-летний мужчина. В момент аварии артист был пьян. Суд приговорил его к 7,5 года колонии. Недавно Ефремов подал прошение об условно-досрочном освобождении. На слушании он признался, что алкоголь — его главный враг, он хочет исключить его из своей жизни и измениться. Комментируя недавний скандал со смартфоном, актёр заявил, что гаджет у него появился «по глупости».

Никита Никонов
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