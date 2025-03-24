Ефремов заявил, что смартфон в колонии у него появился из-за «глупости»

Михаил Ефремов сообщил, что его смартфон в колонии появился у него из-за «глупости». Как передаёт корреспондент Life.ru из зала Белгородского суда, где рассматривается вопрос об условно-досрочном освобождении для актёра, он признался, что увидел, как «ребята звонят», и тоже захотел иметь такой телефон.

В результате звёздный сиделец приобрёл смартфон, который впоследствии был обнаружен в его бараке, и актёр был отправлен на пять дней в штрафной изолятор.