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24 марта, 08:25

Ефремов заявил, что смартфон в колонии у него появился из-за «глупости»

Михаил Ефремов сообщил, что его смартфон в колонии появился у него из-за «глупости». Как передаёт корреспондент Life.ru из зала Белгородского суда, где рассматривается вопрос об условно-досрочном освобождении для актёра, он признался, что увидел, как «ребята звонят», и тоже захотел иметь такой телефон.

В результате звёздный сиделец приобрёл смартфон, который впоследствии был обнаружен в его бараке, и актёр был отправлен на пять дней в штрафной изолятор.

Ефремова признали злостным нарушителем режима в ИК-4 из-за найденного смартфона
Ефремова признали злостным нарушителем режима в ИК-4 из-за найденного смартфона

В 2020 году Михаил Ефремов стал виновником трагической аварии в Москве, в результате которой погиб 57-летний мужчина. На момент ДТП актёр находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы, и в настоящее время он отбывает наказание в ИК-4 в Алексеевке, Белгородская область.

Обложка ©

Михаил Терещенко/ТАСС

Марина Фещенко
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