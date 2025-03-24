Ефремов заявил, что смартфон в колонии у него появился из-за «глупости»
Михаил Ефремов сообщил, что его смартфон в колонии появился у него из-за «глупости». Как передаёт корреспондент Life.ru из зала Белгородского суда, где рассматривается вопрос об условно-досрочном освобождении для актёра, он признался, что увидел, как «ребята звонят», и тоже захотел иметь такой телефон.
В результате звёздный сиделец приобрёл смартфон, который впоследствии был обнаружен в его бараке, и актёр был отправлен на пять дней в штрафной изолятор.
В 2020 году Михаил Ефремов стал виновником трагической аварии в Москве, в результате которой погиб 57-летний мужчина. На момент ДТП актёр находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы, и в настоящее время он отбывает наказание в ИК-4 в Алексеевке, Белгородская область.
Михаил Терещенко/ТАСС