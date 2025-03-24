Ефремова признали злостным нарушителем режима в ИК-4 из-за найденного смартфона

Михаил Ефремов был признан злостным нарушителем режима в ИК-4 после того, как у него обнаружили смартфон. Об этом корреспонденту Life.ru стало известно на заседании Белгородского суда, где рассматривается вопрос об УДО для осуждённого актёра.

На заседании по делу о его условно-досрочном освобождении суд напомнил, что Ефремов использовал телефон для звонков на свободу. Хотя вызовы осуществлялись на разрешенные номера, за хранение смартфона артиста на пять дней отправили в штрафной изолятор.

Администрация колонии положительно отозвалась о Ефремове, отметив, что он активно участвовал в культурно-массовых мероприятиях, вел себя достойно и освоил несколько профессий в ходе отбывания наказания.