Ефремова признали злостным нарушителем режима в ИК-4 из-за найденного смартфона
Михаил Ефремов был признан злостным нарушителем режима в ИК-4 после того, как у него обнаружили смартфон. Об этом корреспонденту Life.ru стало известно на заседании Белгородского суда, где рассматривается вопрос об УДО для осуждённого актёра.
На заседании по делу о его условно-досрочном освобождении суд напомнил, что Ефремов использовал телефон для звонков на свободу. Хотя вызовы осуществлялись на разрешенные номера, за хранение смартфона артиста на пять дней отправили в штрафной изолятор.
Администрация колонии положительно отозвалась о Ефремове, отметив, что он активно участвовал в культурно-массовых мероприятиях, вел себя достойно и освоил несколько профессий в ходе отбывания наказания.
Напомним, что в 2020 году Михаил Ефремов стал виновником смертельной аварии в Москве, в результате которой погиб 57-летний мужчина. В момент ДТП актёр находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы, и сейчас он отбывает наказание в ИК-4 в Алексеевке, Белгородская область. Недавно Ефремов подал заявление о условно-досрочном освобождении и пообещал организовать «чудовищную движуху» по всей Белгородской области.
Вячеслав Прокофьев/ТАСС