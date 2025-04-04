В московской квартире идёт шумная подготовка к приезду Ефремова и «чудовищной движухе»

Квартиру, куда после отсидки приедет жить актёр Михаил Ефремов, активно шумоизолируют, чтобы никто не смог услышать, что же там внутри творится. Об этом сообщает SHOT .

Сейчас к жилищу Ефремова в Плотниковом переулке рядом с улицей Арбат привозят материалы для шумоизоляции. Когда актёр выйдет на свободу, ему запрещено будет переезжать куда-либо из этой квартиры, адрес которой известен всем журналистам. Посему было принято решение подстраховаться. Ход работ в квартире контролирует 20-летняя дочь актёра Вера Ефремова. Соседей, к слову, не слишком радует шумная подготовка к возращению звёздного жильца.