В московской квартире идёт шумная подготовка к приезду Ефремова и «чудовищной движухе»
SHOT: Квартиру Ефремова в Москве быстрыми темпами шумоизолируют
Квартиру, куда после отсидки приедет жить актёр Михаил Ефремов, активно шумоизолируют, чтобы никто не смог услышать, что же там внутри творится. Об этом сообщает SHOT.
Сейчас к жилищу Ефремова в Плотниковом переулке рядом с улицей Арбат привозят материалы для шумоизоляции. Когда актёр выйдет на свободу, ему запрещено будет переезжать куда-либо из этой квартиры, адрес которой известен всем журналистам. Посему было принято решение подстраховаться. Ход работ в квартире контролирует 20-летняя дочь актёра Вера Ефремова. Соседей, к слову, не слишком радует шумная подготовка к возращению звёздного жильца.
Напомним, что 24 марта 2025 года суд позволил Ефремову выйти из колонии по УДО. Оказавшись на свободе, актёр планирует сразу взяться за здоровье. Он пообещал, что больше никогда не будет пить, а ещё заявил, что устроит чудовищную движуху по всей Белгородской области, когда выйдет из тюрьмы. Кстати, это произойдёт уже на следующей неделе, поэтому ремонт в его жилище требуется сделать крайне быстро. Сейчас к его дому даже водят экскурсии.
Telegram / SHOT