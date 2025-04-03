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3 апреля, 13:33

В Москве начали водить экскурсии к дому Ефремова

SHOT: К дому Михаила Ефремова в Москве начали водить экскурсии

Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / URA.RU / Вова Жабриков

Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / URA.RU / Вова Жабриков

В Москве начали водить экскурсии к дому в Плотниковом переулке, где, предположительно, будет жить актёр Михаил Ефремов после выхода из колонии. По крайней мере, так утверждает гид.

Экскурсии к дому Михаила Ефремова. Видео SHOT

По информации SHOT, маршрут включает места центра Москвы, в том числе дом, где жил и якобы будет жить Ефремов. Гид отмечает, что рядом с домом актёра находится Институт наркологии, сотрудники которого при необходимости помогут знаменитости не вернуться к алкогольной зависимости.

В квартире Михаила Ефремова затеяли ремонт, ожидая его освобождения из колонии
В квартире Михаила Ефремова затеяли ремонт, ожидая его освобождения из колонии

Напомним, что 24 марта 2025 суд одобрил освобождение актёра по УДО. После выхода на свободу Ефремов планирует заняться своим здоровьем. Он заявил о своём намерении вернуться в профессию, а также пообещал, что навсегда завяжет с алкоголем. По словам юристов, артист рискует снова отправиться в колонию при малейшем нарушении правил.

Ольга Сливченко
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