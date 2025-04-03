В Москве начали водить экскурсии к дому Ефремова
SHOT: К дому Михаила Ефремова в Москве начали водить экскурсии
Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / URA.RU / Вова Жабриков
В Москве начали водить экскурсии к дому в Плотниковом переулке, где, предположительно, будет жить актёр Михаил Ефремов после выхода из колонии. По крайней мере, так утверждает гид.
Экскурсии к дому Михаила Ефремова. Видео SHOT
По информации SHOT, маршрут включает места центра Москвы, в том числе дом, где жил и якобы будет жить Ефремов. Гид отмечает, что рядом с домом актёра находится Институт наркологии, сотрудники которого при необходимости помогут знаменитости не вернуться к алкогольной зависимости.
Напомним, что 24 марта 2025 суд одобрил освобождение актёра по УДО. После выхода на свободу Ефремов планирует заняться своим здоровьем. Он заявил о своём намерении вернуться в профессию, а также пообещал, что навсегда завяжет с алкоголем. По словам юристов, артист рискует снова отправиться в колонию при малейшем нарушении правил.