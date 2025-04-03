В Москве начали водить экскурсии к дому Ефремова

В Москве начали водить экскурсии к дому в Плотниковом переулке, где, предположительно, будет жить актёр Михаил Ефремов после выхода из колонии. По крайней мере, так утверждает гид.

По информации SHOT, маршрут включает места центра Москвы, в том числе дом, где жил и якобы будет жить Ефремов. Гид отмечает, что рядом с домом актёра находится Институт наркологии, сотрудники которого при необходимости помогут знаменитости не вернуться к алкогольной зависимости.