В квартире Михаила Ефремова затеяли ремонт, ожидая его освобождения из колонии

В одной из квартир Михаила Ефремова, куда он, предположительно, приедет уже 9 апреля, освободившись из колонии по УДО, вовсю идет ремонт. Об этом узнали наши коллеги из 360.ru. Они наведались в дом актера, чтобы посмотреть, что там происходит, но внутрь съёмочную группу не пустили.

Напомним, что пока Ефремов отбывал наказание, скончался его дядя по матери, концертмейстер Александр Покровский, оставив ему в наследство две квартиры. Одной из них стали пятикомнатные апартаменты в знаменитом Доме Наркомлеса и Большого театра на Тверской улице, стоимость которых достигает 88 миллионов рублей.

Не исчезла и квартира, где Михаил Ефремов проживал до тюрьмы. Это просторное жилье площадью почти 150 квадратных метров находится в доходном доме Германа Бройдо, расположенном недалеко от Арбата. Здание примечательно своими скульптурами муз, а также изображениями Гоголя и Пушкина. Цены за квадратный метр здесь колеблются от миллиона рублей и выше.

Кроме того, как ранее рассказывал Life.ru у осуждённого актёра есть более скромная квартира в кооперативной брежневке, построенной для сотрудников Большого театра на Никитском бульваре. Однако даже это жилье стоит немало — от 50 миллионов рублей из-за своего удачного расположения. Также актёр владел двухкомнатной квартирой в конструктивистском доме на Ростовской набережной, стоимость которой составляет около 55 миллионов рублей.