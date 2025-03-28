Квартиры, женщины и бар: Что стало со знаковыми людьми и местами в судьбе актёра Михаила Ефремова, пока он сидел в колонии Скандально известный актёр Михаил Ефремов выходит по УДО. За смертельное ДТП он провёл в колонии 5 лет, хотя был осуждён на 7,5. Что случилось за это время с его роднёй и недвижимостью, рассказывает Life.ru. 27 марта, 21:11 Актёр Михаил Ефремов и его сын Никита. Коллаж © Life.ru Фото © Алексей Белкин / NEWS.ru, Артём Геодакян

Чёрная полоса родни Ефремова

Родные Михаила Ефремова смогут обнять его уже 9 апреля, после истечения срока возможного обжалования и прочих формальностей. Пока он сидел, от рака умерла его третья жена — народная артистка Евгения Добровольская. Это случилось три месяца назад. Несмотря на то что звёздные супруги расстались давно и со скандалом, Ефремов хотел прийти на похороны бывшей, но руководство колонии его не отпустило.

Летом 2023 года возникли серьёзные проблемы у Николая Ефремова, их общего с покойной сына. Он выпал из окна на третьем этаже и получил множественные травмы. СМИ сообщали, что якобы в его крови нашли следы наркотиков и он состоит на учёте в психиатрической клинике. Жены рядом не было, она с ребёнком съехала от него из-за его злоупотребления алкоголем и препаратами. Николаю делали трепанацию черепа, он провёл в больнице два месяца и ещё долго ходил на костылях. Ролей в кино и театре у него давно нет.

Николай Ефремов. Фото © Кадр из фильма «Справедливость», режиссёр Олег Масленников и др. / Kinopoisk

Небинарная дочь от четвёртой жены, актрисы Ксении Качалиной, Анна-Мария Ефремова ненадолго стала звездой. Она начала принимать мужские гормоны, попросила называть себя «он» и превратилась в «Сергея Ефремова». Пресса смаковала каждый её шаг. Анна/Сергей хотела жениться и уехать из страны, делала себе уши эльфа и красила волосы в кислотный цвет, репостила навальнистов* и протестовала за права ЛГБТ* в Минске. После начала СВО Анна/Сергей ушла в тень, почистив и закрыв все профили. Возможно, она сейчас во Франции у своей крёстной Ренаты Литвиновой, которая помогает ей деньгами. Сама четвёртая жена Ефремова не занимается дочерью, живёт как затворница и, как пишут СМИ, страдает алкоголизмом.

Анна-Мария Ефремова. Фото © Youtube / Между нами

Нынешняя, пятая по счёту, супруга актёра Софья Кругликова начала впахивать на трёх работах. Помимо преподавания звукорежиссуры в Гнесинке она открыла собственные курсы в Институте современного искусства, а также занялась студийной записью звёзд и саунд-продюсированием, для чего оформила ИП. Пресса писала, что Кругликова в принципе хватается за все подвернувшиеся проекты. На её плечах остались трое детей, несовершеннолетние Боря и Надя, а также старшая дочь Вера. Последняя успела бросить уже оплаченную и стоившую кучу денег учёбу в Высшей школе экономики и поступить в Школу-студию МХАТ.

Актёр Михаил Ефремов с супругой Софьей. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Всё хорошо у сына от второго брака Никиты Ефремова. Он стал востребованным актёром. У него за это время вышло 9 фильмов, в том числе американо-британский «Тетрис», 10 сериалов, включая популярные «Нулевой пациент» и «Оффлайн», две документалки и два мультфильма, плюс четыре проекта на подходе. А ещё Никита расстался с телеведущей Марией Иваковой и завёл новую пассию.

Один из сыновей скандального артиста, Никита, много снимается. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Сейчас в «Телеграме» шутят, что если Михаил Ефремов не сел бы, то, скорее всего, стал бы иноагентом. Доля правды в этом есть. Отмороженным русофобом стал Дмитрий Быков**, с которым они вместе делали «либеральный» проект «Гражданин поэт», покинула страну осудившая спецоперацию Рената Литвинова, крёстная его дочери. Но при этом Ефремов дружит с Гариком Сукачёвым и Иваном Охлобыстиным, которые ездят в зону СВО и, как могут, помогают фронту.

Какая недвижимость осталась у Михаила Ефремова

Пока Ефремов отбывал срок, умер и оставил наследство в виде двух квартир его дядя по матери, концертмейстер Александр Покровский. Премиальная жилплощадь — пятикомнатные апартаменты в знаменитом Доме Наркомлеса и Большого театра на улице Тверской сразу отошли артисту. Их рыночная цена — до 88 миллионов рублей.

А вот за половину панельной трёшки на Олимпийском проспекте, у Екатерининского парка, актёру пришлось судиться. История некрасивая. На всю трёшку претендовала семья Громовых, которая 20 лет ухаживала за престарелым дядей, но по наивности заключила договор пожизненной ренты лишь с его скончавшейся ранее супругой. Этим в суде и воспользовался Ефремов.

Дом Наркомлеса и Большого театра. Фото © 2Gis

Никуда не делись хоромы, где Михаил Ефремов жил до тюрьмы. Речь о квартире площадью почти 150 квадратов в объекте культурного наследия, доходном доме Германа Бройдо, недалеко от Арбата. Здание примечательно тем, что оно украшено скульптурами муз, Гоголя и Пушкина. Цена за квадратный метр там зашкаливает, от миллиона рублей.

Доходный дом Германа Бройдо. Фото © 2Gis

У Михаила Ефремова есть жилплощадь поскромнее — в кооперативной брежневке, построенной для работников Большого театра на Никитском бульваре. Впрочем, и на это жильё из-за его расположения цена кусается, от 50 миллионов рублей. Ещё актёр пользовался двушкой ценой около 55 миллионов рублей в конструктивистском доме на Ростовской набережной.

Также Ефремов построил дачу в подмосковном посёлке Троице-Лыково и купил домовладение из двух коттеджей в Юрмале. Суммарная стоимость его частных домов — до 100 миллионов рублей.

Дача в Юрмале. Фото © stroyday.ru

Любимый бар Евремова

Бар «Улисс», где мог выпивать Михаил Ефремов до того, как устроить смертоносную аварию, после скандала не закрылся, а спокойно продолжил работать. Владельцы заведения категорически отрицали, что наливали Ефремову в тот злополучный день, хотя по камерам видно, насколько пьяным оттуда выходил актёр. Напомним, тогда действовали ограничения, связанные с локдауном из-за коронавируса. Ефремова в принципе не должны были туда пускать. Life.ru ранее выяснил, кому принадлежит бар.

* Запрещённая в России экстремистская организация. ** Физлицо, признанное иностранным агентом.

Авторы Пётр Егоров