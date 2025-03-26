Юрист назвал главную опасность для Ефремова после УДО
Юрист Ремесло: Ефремов вернётся в тюрьму при административном нарушении
Актёр Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
Актёр Михаил Ефремов после выхода из колонии по УДО не будет иметь права на ошибку, поскольку его моментально отправят назад в колонию, если он совершит административное правонарушение. Об этом в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал юрист Илья Ремесло.
Эксперт подчеркнул, что любой административный проступок для Ефремова будет означать возвращение в места лишения свободы, поэтому ему следует быть очень внимательным к своему образу жизни. Главное вновь не начать пить, ведь это прямой путь назад в колонию.
«Если начнёт (пить), он точно совершит новое преступление и вернется в колонию сразу же, потому что по УДО если человек даже административное правонарушение совершил, это уже основание для того, чтобы инспекция могла подать в суд и снова его туда вернуть», — пояснил юрист.
Напомним, что в 2020 году Ефремов сел пьяным за руль и насмерть сбил человека в Москве. Его приговорили к 7,5 года колонии. 24 марта 2025 года суд позволил ему выйти на волю по УДО. После выхода на свободу артист планирует заняться своим здоровьем. Ефремов признался, что соскучился по своей профессии и пообещал навсегда бросить пить, а также больше не садиться за руль.