Юрист назвал главную опасность для Ефремова после УДО

Актёр Михаил Ефремов после выхода из колонии по УДО не будет иметь права на ошибку, поскольку его моментально отправят назад в колонию, если он совершит административное правонарушение. Об этом в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал юрист Илья Ремесло.

Эксперт подчеркнул, что любой административный проступок для Ефремова будет означать возвращение в места лишения свободы, поэтому ему следует быть очень внимательным к своему образу жизни. Главное вновь не начать пить, ведь это прямой путь назад в колонию.