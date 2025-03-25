«Огромная для всех нас трагедия»: Машков рассказал Life.ru, сможет ли Ефремов вернуться к профессии

Народный артист и глава Союза театральных деятелей России Владимир Машков прокомментировал возвращение Михаила Ефремова в кинематограф после условно-досрочного освобождения. Отвечая на вопрос журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, он выразил надежду, что его коллега вынесет из случившегося урок.

Машков прокомментировал возможное возвращение Ефремова к профессии. Видео © Life.ru

«Мне трудно об этом говорить, давно [Михаила Ефремова] не видел. Но надеюсь, что человек восстановится после этой огромной для нас всех трагедии. И я уверен, что эта история на него повлияет, что он захочет приносить пользу. Это тоже путь — возвращение к жизни, с тем грузом и грехом», — ответил Машков.

Когда у него спросили, стал бы он снова работать с Ефремовым, Машков ответил, что пока рано давать ответ на этот вопрос. По его словам, актёру нужно вернуться в общество и адаптироваться к новой жизни после случившегося.