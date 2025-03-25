В московском театре отказались сотрудничать с выходящим на свободу Ефремовым

Директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил о своём отказе сотрудничать с заслуженным артистом России Михаилом Ефремовым после его условно-досрочного освобождения. Об этом сообщает издание «Абзац».

«Я его совершенно не знаю. Но то, что я видел, когда он был артистом театра «Современник», выходил поддатый где-то на гастролях, не мог двух слов связать, для меня было каким-то ужасом», — отметил Крок.

По мнению главы театра, скандальный инцидент, вызванный Ефремовым, стал результатом его падения. Крок отметил, что театру не нужны приглашённые актеры, так как в учреждении уже есть замечательная большая труппа.

