В московском театре отказались сотрудничать с выходящим на свободу Ефремовым
Глава театра Вахтангова Крок отказался сотрудничать с выходящим по УДО Ефремовым
Директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил о своём отказе сотрудничать с заслуженным артистом России Михаилом Ефремовым после его условно-досрочного освобождения. Об этом сообщает издание «Абзац».
«Я его совершенно не знаю. Но то, что я видел, когда он был артистом театра «Современник», выходил поддатый где-то на гастролях, не мог двух слов связать, для меня было каким-то ужасом», — отметил Крок.
По мнению главы театра, скандальный инцидент, вызванный Ефремовым, стал результатом его падения. Крок отметил, что театру не нужны приглашённые актеры, так как в учреждении уже есть замечательная большая труппа.
Ранее адвокат актёра сообщил, что Ефремов после освобождения из ИК в Белгородской области сосредоточится на лечении хронической обструктивной болезни лёгких. Защитник артиста добавил, что после освобождения его будут лечить в заведениях федерального уровня. Напомним, что в 2020 году пьяный Ефремов насмерть сбил 57-летнего мужчину в Москве. Суд приговорил его к 7,5 года колонии. Однако накануне, 24 марта, было принято решение удовлетворить прошение об условно-досрочном освобождении.
Telegram / SHOT