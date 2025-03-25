Стало известно, какую сумму мог заработать Ефремов за 4,5 года в тюрьме

В месяц актёр Михаил Ефремов, находящийся в колонии, зарабатывал около 5 тысяч рублей будучи кладовщиком швейного участка и подсобным рабочим на участке деревообработки. Об этом сообщила член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева в беседе с aif.ru.

«В случае с Михаилом Ефремовым, допустим, у него зарплата 5 тысяч, примерно. Я думаю, что он их тратил, покупал какое-нибудь печенье, конфеты, чай. Поэтому я не думаю, что у него на счету что-то большое накопилось», – поделилась Меркачева.