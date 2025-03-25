Стало известно, какую сумму мог заработать Ефремов за 4,5 года в тюрьме
Меркачева: За 4,5 года актёр Ефремов мог заработать в колонии 235 тысяч рублей
В месяц актёр Михаил Ефремов, находящийся в колонии, зарабатывал около 5 тысяч рублей будучи кладовщиком швейного участка и подсобным рабочим на участке деревообработки. Об этом сообщила член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева в беседе с aif.ru.
«В случае с Михаилом Ефремовым, допустим, у него зарплата 5 тысяч, примерно. Я думаю, что он их тратил, покупал какое-нибудь печенье, конфеты, чай. Поэтому я не думаю, что у него на счету что-то большое накопилось», – поделилась Меркачева.
За вычетом НДФЛ Ефремов мог накопить около 235 тысяч рублей за 4,5 года пребывания в колонии.
Тем временем адвокат актёра сообщил, что Ефремов после освобождения из ИК в Белгородской области сосредоточится на лечении хронической обструктивной болезни лёгких. Защитник артиста добавил, что после освобождения его будут лечить в заведениях федерального уровня. Напомним, что в 2020 году пьяный Ефремов насмерть сбил 57-летнего мужчину в Москве. Суд приговорил его к 7,5 годам ИК. Однако позже было принято решение удовлетворить прошение об условно-досрочном освобождении.
ТАСС / Снимок с видео / Пресс-служба Мосгорсуда