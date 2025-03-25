«Лучшее место для него – тюрьма»: Вика Цыганова отреагировала на досрочное освобождение Ефремова
Певица Вика Цыганова осудила досрочное освобождение актёра Ефремова по УДО
Вика Цыганова и Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Артем Геодакян
Певица Вика Цыганова пришла в ужас из-за досрочного освобождения актёра Михаила Ефремова из колонии. Своё негодование артистка выразила в соцсетях.
«Ефремова выпустили из тюрьмы по УДО. Тушите свет... Букет Ефремова — убийца, наркоман и алкоголик. Ничем хорошим его освобождение не закончится. Лучшее место для него — тюрьма, пока не перевоспитается», — пояснила певица.
Суд посчитал, по словам Цыгановой, что цели уголовного наказания на данный момент якобы достигнуты. Певица напомнила знаменитую фразу из произведения Джорджа Оруэлла «Скотный двор»: «Все животные равны, но некоторые равнее других». Цыганова намекнула, что отношение к актёру было бы другим, если бы он не был знаменитостью.
Артистка выразила сожаление, что в этой ситуации не срабатывает ни закон, ни общественное мнение. Певица выразила уверенность, что Ефремов, освободившись из мест заключения, обязательно ещё кого-нибудь убьёт.
Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб 57-летний Сергей Захаров. В момент аварии актёр был пьян. Суд приговорил его к 7,5 года лишения свободы, отправив в колонию в Белгородской области. Недавно Ефремов подал прошение об УДО. Он назвал алкоголь своим «главным врагом» и заверил, что бросит пить. Суд вынес решение в пользу актёра. Ефремов сможет выйти на свободу через 14 дней.