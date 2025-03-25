«Лучшее место для него – тюрьма»: Вика Цыганова отреагировала на досрочное освобождение Ефремова

Певица Вика Цыганова пришла в ужас из-за досрочного освобождения актёра Михаила Ефремова из колонии. Своё негодование артистка выразила в соцсетях.

«Ефремова выпустили из тюрьмы по УДО. Тушите свет... Букет Ефремова — убийца, наркоман и алкоголик. Ничем хорошим его освобождение не закончится. Лучшее место для него — тюрьма, пока не перевоспитается», — пояснила певица.

Суд посчитал, по словам Цыгановой, что цели уголовного наказания на данный момент якобы достигнуты. Певица напомнила знаменитую фразу из произведения Джорджа Оруэлла «Скотный двор»: «Все животные равны, но некоторые равнее других». Цыганова намекнула, что отношение к актёру было бы другим, если бы он не был знаменитостью.