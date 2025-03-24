Стало известно, когда Ефремов выйдет на волю по УДО

Актёр Михаил Ефремов сможет выйти из колонии по УДО через 15 дней — 7 апреля, потому что тогда решение суда должно вступить в законную силу. Об этом рассказал его адвокат Юрий Падалко.

Суд учёл раскаяние актёра и возмещение ущерба потерпевшей стороне. Теперь Ефремову необходимо подождать 10 дней, которые официально даются на обжалование приговора, а еще через пять дней можно ждать артиста на свободе. А сегодня звёздный сиделец должен получить и подписать решение суда о своём условно-досрочном освобождении.

Напомним, что в 2020 году Ефремов стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб 57-летний мужчина. В момент аварии актёр находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы, и он был отправлен отбывать наказание в ИК-4 в Белгородской области. Сегодня суд рассмотрел его заявление об условно-досрочном освобождении (УДО). На заседании Ефремов отметил, что алкоголь является его «главным врагом» и выразил желание полностью отказаться от спиртных напитков. Он также заверил, что больше никогда не сядет за руль. В итоге суд удовлетворил его прошение об УДО.