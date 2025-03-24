Стало известно, когда Ефремов выйдет на волю по УДО
Актёр Михаил Ефремов выйдет из белгородской колонии через 15 дней
Актёр Михаил Ефремов сможет выйти из колонии по УДО через 15 дней — 7 апреля, потому что тогда решение суда должно вступить в законную силу. Об этом рассказал его адвокат Юрий Падалко.
Суд учёл раскаяние актёра и возмещение ущерба потерпевшей стороне. Теперь Ефремову необходимо подождать 10 дней, которые официально даются на обжалование приговора, а еще через пять дней можно ждать артиста на свободе. А сегодня звёздный сиделец должен получить и подписать решение суда о своём условно-досрочном освобождении.
Напомним, что в 2020 году Ефремов стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб 57-летний мужчина. В момент аварии актёр находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы, и он был отправлен отбывать наказание в ИК-4 в Белгородской области. Сегодня суд рассмотрел его заявление об условно-досрочном освобождении (УДО). На заседании Ефремов отметил, что алкоголь является его «главным врагом» и выразил желание полностью отказаться от спиртных напитков. Он также заверил, что больше никогда не сядет за руль. В итоге суд удовлетворил его прошение об УДО.
ТАСС / Сергей Савостьянов