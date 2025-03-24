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Регион
24 марта, 08:59

Ефремов пытался выгнать журналистов с суда по УДО

Ефремов попросил удалить СМИ c заседания по его прошению об УДО, но ему отказали

Актёр Михаил Ефремов. Фото © Telegram / Иван Охлобыстин

Актёр Михаил Ефремов. Фото © Telegram / Иван Охлобыстин

Актёр Михаил Ефремов, который отбывает тюремный срок за смертельное ДТП, попросил судью удалить журналистов из зала заседания на время рассмотрения его прошения об условно-досрочном освобождении. Об этом пишет SHOT.

Михаил Ефремов. Видео © Telegram / SHOT

«Я не хочу, чтобы пресса присутствовала», – возмутился артист. По его словам, на суде якобы будут раскрыты его личные данные, которые могут попасть в СМИ.

Однако суд отказал Ефремову в закрытии судебного заседания, объяснив, что к этому нет оснований, предусмотренных законом.

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Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов стал виновником трагической аварии в Москве, в результате которой погиб 57-летний мужчина. На момент ДТП актёр был пьян. Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы, и в настоящее время он отбывает наказание в ИК-4 в Алексеевке Белгородской области. Сегодня суд рассматривает прошение Ефремова об УДО. На слушании он признался, что алкоголь — его главный враг, он хочет исключить его из своей жизни и измениться.

Татьяна Миссуми
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