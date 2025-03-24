Стало известно, чем займётся Ефремов сразу после выхода на свободу

Напомним, что в 2020 году Ефремов стал виновником ДТП в Москве, повлекшего смерть 57-летнего мужчины. На момент аварии актер был пьян. Суд приговорил Ефремова к 7,5 года колонии, артиста отправили отбывать срок в ИК-4 в Белгородской области Сегодня суд рассмотрел его прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). На слушании Ефремов заявил, что алкоголь является его «главным врагом» и выразил намерение полностью отказаться от спиртного. Он также подчеркнул, что больше никогда не сядет за руль. В итоге суд удовлетворил прошение Ефремова об УДО.