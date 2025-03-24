Стало известно, чем займётся Ефремов сразу после выхода на свободу
На свободе Ефремов первым делом займётся своим здоровьем
Актёр Михаил Ефремов после выхода по УДО из колонии намерен первым делом заняться своим здоровьем. Об этом пишет SHOT.
Вернувшись в столицу, артист намерен незамедлительно обратиться к медикам, чтобы они долечили болезни актёра, начавшиеся в колонии. В ИК-4 Ефремов лечился у пульмонолога — специалиста по дыхательным путям.
Возвращаться к съёмкам в кино или ролям в театре Ефремов пока не планирует.
Напомним, что в 2020 году Ефремов стал виновником ДТП в Москве, повлекшего смерть 57-летнего мужчины. На момент аварии актер был пьян. Суд приговорил Ефремова к 7,5 года колонии, артиста отправили отбывать срок в ИК-4 в Белгородской области Сегодня суд рассмотрел его прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). На слушании Ефремов заявил, что алкоголь является его «главным врагом» и выразил намерение полностью отказаться от спиртного. Он также подчеркнул, что больше никогда не сядет за руль. В итоге суд удовлетворил прошение Ефремова об УДО.
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