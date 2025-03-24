«Благодарю Вас, Ваша честь»: Life.ru публикует реакцию Ефремова на решение суда об УДО
SHOT: Михаил Ефремов поблагодарил судью за удовлетворение просьбы об УДО
Первые слова актёра Михаила Ефремова после того, как суд удовлетворил его просьбу о условно-досрочном освобождении публикует SHOT. Артист выразил благодарность судье за принятое решение.
Ефремов поблагодарил судью за удовлетворение просьбы об УДО. Видео © SHOT
На свободе ему предстоит регулярно отмечаться в соответствующих органах, также актёр не имеет права менять место жительства. Суд сохранил запрет на управление автомобилем, однако сам Ефремов отметил, что больше не планирует садиться за руль.
Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов стал виновником смертельной аварии в Москве, в результате которой погиб 57-летний мужчина. На момент происшествия актёр находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к 7,5 года тюремного заключения, сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии ИК-4 в Белгородской области. Сегодня рассматривал прошение Ефремова об УДО. На слушании он признался, что алкоголь — его главный враг, он хочет полностью отказаться от спиртного. Кроме того, артист заявил, что больше не сядет за руль. Позже стало известно, что его выпустили по УДО.
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