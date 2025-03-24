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24 марта, 11:20

«Благодарю Вас, Ваша честь»: Life.ru публикует реакцию Ефремова на решение суда об УДО

SHOT: Михаил Ефремов поблагодарил судью за удовлетворение просьбы об УДО

Первые слова актёра Михаила Ефремова после того, как суд удовлетворил его просьбу о условно-досрочном освобождении публикует SHOT. Артист выразил благодарность судье за принятое решение.

Ефремов поблагодарил судью за удовлетворение просьбы об УДО. Видео © SHOT

На свободе ему предстоит регулярно отмечаться в соответствующих органах, также актёр не имеет права менять место жительства. Суд сохранил запрет на управление автомобилем, однако сам Ефремов отметил, что больше не планирует садиться за руль.

Ефремов пытался выгнать журналистов с суда по УДО
Ефремов пытался выгнать журналистов с суда по УДО

Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов стал виновником смертельной аварии в Москве, в результате которой погиб 57-летний мужчина. На момент происшествия актёр находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к 7,5 года тюремного заключения, сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии ИК-4 в Белгородской области. Сегодня рассматривал прошение Ефремова об УДО. На слушании он признался, что алкоголь — его главный враг, он хочет полностью отказаться от спиртного. Кроме того, артист заявил, что больше не сядет за руль. Позже стало известно, что его выпустили по УДО.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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