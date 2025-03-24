«Благодарю Вас, Ваша честь»: Life.ru публикует реакцию Ефремова на решение суда об УДО

Первые слова актёра Михаила Ефремова после того, как суд удовлетворил его просьбу о условно-досрочном освобождении публикует SHOT . Артист выразил благодарность судье за принятое решение.

На свободе ему предстоит регулярно отмечаться в соответствующих органах, также актёр не имеет права менять место жительства. Суд сохранил запрет на управление автомобилем, однако сам Ефремов отметил, что больше не планирует садиться за руль.