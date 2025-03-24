Сын Ефремова назвал «сложным моментом» его выход на свободу по УДО
Актёр Михаил Ефремов. Фото © Telegram / Иван Охлобыстин
Сын актёра Михаила Ефремова, которому суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении (УДО), назвал «сложным моментом для всех сторон» выход отца на свободу. Об этом Никита Ефремов сообщил в телеграм-канале.
«Сегодня моему отцу одобрили условно-досрочное освобождение после пяти лет заключения. Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове, который погиб. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — написал он.
Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб 57-летний Сергей Захаров. В момент аварии актёр был пьян. Суд приговорил его к 7,5 года лишения свободы, отправив в колонию в Белгородской области. Недавно Ефремов подал прошение об УДО. Он назвал алкоголь своим «главным врагом» и заверил, что бросит пить. Суд вынес решение в пользу актёра. Ефремов сможет выйти на свободу через 15 дней.