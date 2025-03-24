Сын Ефремова назвал «сложным моментом» его выход на свободу по УДО

Сын актёра Михаила Ефремова, которому суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении (УДО), назвал «сложным моментом для всех сторон» выход отца на свободу. Об этом Никита Ефремов сообщил в телеграм-канале.

«Сегодня моему отцу одобрили условно-досрочное освобождение после пяти лет заключения. Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове, который погиб. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — написал он.