Нужно серьёзное лечение: Адвокат Ефремова назвал главную угрозу для здоровья артиста
Адвокат Падалко: После освобождения из ИК Ефремов будет лечить лёгкие
Михаил Ефремов в зале суда. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Российский актёр Михаил Ефремов после освобождения из ИК в Белгородской области сосредоточится на лечении хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). Об этом рассказал его адвокат Юрий Падалко.
«Я неоднократно говорил, что у Ефремова обострилось хроническое заболевание с лёгкими, ХОБЛ. Ему тяжело дышать, приезжали врачи-пульмонологи, но в условиях ФСИН нет базы для оказания помощи», — напомнил он в беседе с 360.ru.
Защитник артиста добавил, что после освобождения Ефремова будут лечить в заведениях федерального уровня. Недостаток внимания к обструктивной болезни лёгких чревато очень плачевными последствиями, и ей необходимо серьёзно заниматься уже сейчас, подчеркнул Падалко.
Напомним, Михаил Ефремов в 2020 попал в аварию в Москве. Артист находился за рулём в нетрезвом состоянии и насмерть сбил 57-летнего мужчину. Суд приговорил его к 7,5 годам ИК. Вчера было рассмотрено его прошение об УДО. Актёр в ходе слушания заверил, что многое переосмыслил и считает своим «главным врагом» спиртное, от которого теперь полностью откажется, а ещё пообещал никогда не садиться за руль. Суд принял решение удовлетворить прошение об условно-досрочном освобождении.