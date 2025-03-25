Нужно серьёзное лечение: Адвокат Ефремова назвал главную угрозу для здоровья артиста

Российский актёр Михаил Ефремов после освобождения из ИК в Белгородской области сосредоточится на лечении хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). Об этом рассказал его адвокат Юрий Падалко.

«Я неоднократно говорил, что у Ефремова обострилось хроническое заболевание с лёгкими, ХОБЛ. Ему тяжело дышать, приезжали врачи-пульмонологи, но в условиях ФСИН нет базы для оказания помощи», — напомнил он в беседе с 360.ru.

Защитник артиста добавил, что после освобождения Ефремова будут лечить в заведениях федерального уровня. Недостаток внимания к обструктивной болезни лёгких чревато очень плачевными последствиями, и ей необходимо серьёзно заниматься уже сейчас, подчеркнул Падалко.