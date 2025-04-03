«Не знаю, кто придумывает»: Адвокат назвал реальный диагноз Ефремова
Адвокат Падалко: Врачи диагностировали Ефремову только ХОБЛ
Михаил Ефремов во время рассмотрения его прошения об УДО. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
Врачи выявили у актёра Михаила Ефремова только хроническую обструктивную болезнь лёгких (ХОБЛ). Об этом рассказал его адвокат Юрий Падалко, отметив, что не в курсе о том, кто придумывает артисту новые диагнозы.
«Я говорил только о том, что у него ХОБЛ, проблемы с лёгкими. То, что я говорил после заседания, соответствует действительности. Кто дальше диагнозы придумывает, я не знаю», — приводит его слова NEWS.ru.
Напомним, ранее сообщалось, что Ефремов планирует поехать в столицу на медицинское обследование сразу после своего освобождения 9 апреля. В публикации говорилось, что помимо недуга лёгких у актёра выявили проблемы с сердцем, позвоночником и желудком.
Михаил Ефремов оказался в исправительной колонии после того, как в 2020 году насмерть сбил человека в Москве. 24 марта 2025 года ему удалось добиться освобождения по УДО. Артист рассказал, что хочет вернуться на сцену и зарёкся притрагиваться к алкоголю.