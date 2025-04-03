Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 апреля, 15:06

«Не знаю, кто придумывает»: Адвокат назвал реальный диагноз Ефремова

Адвокат Падалко: Врачи диагностировали Ефремову только ХОБЛ

Михаил Ефремов во время рассмотрения его прошения об УДО. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Михаил Ефремов во время рассмотрения его прошения об УДО. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Врачи выявили у актёра Михаила Ефремова только хроническую обструктивную болезнь лёгких (ХОБЛ). Об этом рассказал его адвокат Юрий Падалко, отметив, что не в курсе о том, кто придумывает артисту новые диагнозы.

«Я говорил только о том, что у него ХОБЛ, проблемы с лёгкими. То, что я говорил после заседания, соответствует действительности. Кто дальше диагнозы придумывает, я не знаю», — приводит его слова NEWS.ru.
В Москве начали водить экскурсии к дому Ефремова
В Москве начали водить экскурсии к дому Ефремова

Напомним, ранее сообщалось, что Ефремов планирует поехать в столицу на медицинское обследование сразу после своего освобождения 9 апреля. В публикации говорилось, что помимо недуга лёгких у актёра выявили проблемы с сердцем, позвоночником и желудком.

Михаил Ефремов оказался в исправительной колонии после того, как в 2020 году насмерть сбил человека в Москве. 24 марта 2025 года ему удалось добиться освобождения по УДО. Артист рассказал, что хочет вернуться на сцену и зарёкся притрагиваться к алкоголю.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Михаил Ефремов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar