«Не знаю, кто придумывает»: Адвокат назвал реальный диагноз Ефремова

Врачи выявили у актёра Михаила Ефремова только хроническую обструктивную болезнь лёгких (ХОБЛ). Об этом рассказал его адвокат Юрий Падалко, отметив, что не в курсе о том, кто придумывает артисту новые диагнозы.

«Я говорил только о том, что у него ХОБЛ, проблемы с лёгкими. То, что я говорил после заседания, соответствует действительности. Кто дальше диагнозы придумывает, я не знаю», — приводит его слова NEWS.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что Ефремов планирует поехать в столицу на медицинское обследование сразу после своего освобождения 9 апреля. В публикации говорилось, что помимо недуга лёгких у актёра выявили проблемы с сердцем, позвоночником и желудком.