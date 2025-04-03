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3 апреля, 13:14

Стало известно, куда поедет Ефремов сразу после отсидки

Mash: Ефремов поедет в Москву по врачам сразу после освобождения из колонии

Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Актёр Михаил Ефремов планирует отправиться в Москву для медицинского обследования сразу после своего выхода из колонии 9 апреля, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на его адвоката. По его словам, у Ефремова есть подозрения на проблемы с лёгкими, сердцем, позвоночником и желудком.

Артист намерен вернуться к профессиональной деятельности только после прохождения лечения. Сейчас же Ефремов всё ещё продолжает выполнять свои обязанности в колонии, соблюдая установленные правила и ограничения. У него уже есть на руках постановление об условно-досрочном освобождении, и если процесс затянется, он планирует подавать жалобы.

В квартире Михаила Ефремова затеяли ремонт, ожидая его освобождения из колонии
В квартире Михаила Ефремова затеяли ремонт, ожидая его освобождения из колонии

Напомним, что в 2020 году Михаил Ефремов по пьяни насмерть сбил человека в Москве. Его приговорили к 7,5 года колонии. 24 марта этого года его отпустили по УДО. Актёр признался, что хочет вернуться в профессию. Он пообещал навсегда завязать со спиртным.

Александра Мышляева
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