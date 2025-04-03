Стало известно, куда поедет Ефремов сразу после отсидки

Актёр Михаил Ефремов планирует отправиться в Москву для медицинского обследования сразу после своего выхода из колонии 9 апреля, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на его адвоката. По его словам, у Ефремова есть подозрения на проблемы с лёгкими, сердцем, позвоночником и желудком.

Артист намерен вернуться к профессиональной деятельности только после прохождения лечения. Сейчас же Ефремов всё ещё продолжает выполнять свои обязанности в колонии, соблюдая установленные правила и ограничения. У него уже есть на руках постановление об условно-досрочном освобождении, и если процесс затянется, он планирует подавать жалобы.