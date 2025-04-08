Михаил Ефремов «проставится» в колонии в честь освобождения по УДО
SHOT: «Проводы» Михаила Ефремова из колонии состоятся сегодня
Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
«Проводы» актёра Михаила Ефремова, освобождённого по УДО, состоятся сегодня в ИК-4. По данным SHOT, артист решил «проставиться» перед другими заключёнными, а уже завтра адвокат анонсировал выход из колонии.
Как стало известно телеграм-каналу, освобождение Ефремова планируют отметить фуршетом, на котором предполагается присутствие заключённых, с которыми у артиста сложились дружеские отношения. Для этого в колонию за счёт актёра уже закупили фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и отечественные лимонады.
Напомним, что в 2020 году Михаил Ефремов стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб 57-летний мужчина. В момент аварии артист был пьян. Суд приговорил его к 7,5 года тюрьмы. 24 марта 2025 года суд позволил Ефремову выйти из колонии по УДО. Оказавшись на свободе, актёр планирует сразу взяться за здоровье. Он пообещал, что больше никогда не будет пить. При этом дома его уже ждут — в его жилище вовсю идёт ремонт.