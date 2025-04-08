Михаил Ефремов «проставится» в колонии в честь освобождения по УДО

«Проводы» актёра Михаила Ефремова, освобождённого по УДО, состоятся сегодня в ИК-4. По данным SHOT, артист решил «проставиться» перед другими заключёнными, а уже завтра адвокат анонсировал выход из колонии.

Как стало известно телеграм-каналу, освобождение Ефремова планируют отметить фуршетом, на котором предполагается присутствие заключённых, с которыми у артиста сложились дружеские отношения. Для этого в колонию за счёт актёра уже закупили фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и отечественные лимонады.