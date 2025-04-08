ФСИН отрицает, что Ефремов подготовил фуршет в колонии для сокамерников

В Управлении ФСИН по Белгородской области утверждают, что информация о фуршете, который Михаил Ефремов планирует устроить по случаю своего освобождения из колонии, якобы «не соответствуют действительности». Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

«Информация, опубликованная в ряде СМИ и Telegram-каналах о якобы организации в исправительном учреждении М. Ефремовым фуршета, не соответствует действительности», - говорится в сообщении.