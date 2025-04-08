ФСИН отрицает, что Ефремов подготовил фуршет в колонии для сокамерников
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В Управлении ФСИН по Белгородской области утверждают, что информация о фуршете, который Михаил Ефремов планирует устроить по случаю своего освобождения из колонии, якобы «не соответствуют действительности». Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
«Информация, опубликованная в ряде СМИ и Telegram-каналах о якобы организации в исправительном учреждении М. Ефремовым фуршета, не соответствует действительности», - говорится в сообщении.
Отметим, что по данным SHOT, фуршет всё-таки будет. В списке приглашённых — заключённых, с которыми у артиста сложились дружеские отношения. Для этого в колонию за счёт Ефремова уже закупили фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и лимонады отечественного производства.
24 марта 2025 года суд позволил Ефремову выйти из колонии по УДО. Оказавшись на свободе, актёр планирует сразу взяться за здоровье. Он пообещал, что больше никогда не будет пить.