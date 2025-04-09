«С творческими людьми надо бережно»: Психолог оценила, как быстро Ефремов адаптируется на воле

Шансы на возвращение Михаила Ефремова к обычной жизни после тюрьмы велики, если он сделает выбор в пользу трезвости и осознает, что именно из-за алкоголя случилась беда. Кроме того, важно, кто будет его окружать на этом пути. Об этом в беседе с Life.ru заявила клинический психолог Ирина Коржаева.

Если он действительно понял и принял, что по причине нетрезвости случилось горе, — шансов, что будет обновлённый человек, очень много. Творческие люди, наоборот, очень лёгкие. С ними важно быть бережными, ограждая от соблазнов. Ирина Коржаева Клинический психолог

По словам психолога, тюрьма действительно может кардинально изменить человека, однако это бывает, если человек, например, пришёл к вере в местах заключения или его «сломали». Однако если заключённый жил там свою обычную жизнь, то изменений ждать не стоит. Кроме того, адаптация зависит от срока заключения: чем он дольше, тем сложнее на воле.

«Если блатная романтика сохранилась — на воле начинают снова отжигать. А бывает так, что человек изменился, стал примерным, но у него никого: родня умерла или не принимает, друзей нет, вокруг всё изменилось. Тогда он совершает преступление или берёт на себя что-то, чтобы попасть в среду, ставшую естественной. Но это уже в случае больших сроков», — отмечает Коржаева.