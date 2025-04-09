Задыхающийся от проблем с лёгкими Ефремов весь срок курил красные «Мальборо»

Михаил Ефремов, жалующийся на больные лёгкие, на протяжении всего своего тюремного срока курил крепкие сигареты. Об это сообщает SHOT со ссылкой на освободившегося сокамерника актёра.

По данным телеграм-канала, Ефремов, называвший одной из причин своего УДО хроническую обструктивную болезнь лёгких, был и остаётся заядлым курильщиком. Актёр всего лишь делает вид, что бросил курить, но при себе у него всегда имеется пачка красных «Мальборо».