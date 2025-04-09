Задыхающийся от проблем с лёгкими Ефремов весь срок курил красные «Мальборо»
SHOT: Ефремов в колонии курил крепкие сигареты, несмотря на больные лёгкие
Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей
Михаил Ефремов, жалующийся на больные лёгкие, на протяжении всего своего тюремного срока курил крепкие сигареты. Об это сообщает SHOT со ссылкой на освободившегося сокамерника актёра.
По данным телеграм-канала, Ефремов, называвший одной из причин своего УДО хроническую обструктивную болезнь лёгких, был и остаётся заядлым курильщиком. Актёр всего лишь делает вид, что бросил курить, но при себе у него всегда имеется пачка красных «Мальборо».
Напомним, что в тюрьме Ефремов оказался из-за ДТП, во время которого по его вине погиб человек. Это случилось в 2020 году, а 9 апреля 2025 года актёр вышел на свободу по УДО. Первым делом на свободе он планирует обратиться в клинику с хронической обструктивной болезнью лёгких, а вторым — устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области.