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Регион
9 апреля, 06:44

Задыхающийся от проблем с лёгкими Ефремов весь срок курил красные «Мальборо»

SHOT: Ефремов в колонии курил крепкие сигареты, несмотря на больные лёгкие

Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Михаил Ефремов, жалующийся на больные лёгкие, на протяжении всего своего тюремного срока курил крепкие сигареты. Об это сообщает SHOT со ссылкой на освободившегося сокамерника актёра.

По данным телеграм-канала, Ефремов, называвший одной из причин своего УДО хроническую обструктивную болезнь лёгких, был и остаётся заядлым курильщиком. Актёр всего лишь делает вид, что бросил курить, но при себе у него всегда имеется пачка красных «Мальборо».

Измученный одышкой Ефремов почти перестал ходить перед освобождением из колонии
Измученный одышкой Ефремов почти перестал ходить перед освобождением из колонии

Напомним, что в тюрьме Ефремов оказался из-за ДТП, во время которого по его вине погиб человек. Это случилось в 2020 году, а 9 апреля 2025 года актёр вышел на свободу по УДО. Первым делом на свободе он планирует обратиться в клинику с хронической обструктивной болезнью лёгких, а вторым — устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области.

Владимир Озеров
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