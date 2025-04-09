Что за болезнь душит Ефремова и сколько с ней живут: Разбор врача для Life.ru

Михаил Ефремов со своей хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) сможет прожить довольно долго, если будет надлежащим образом ухаживать за своим здоровьем. Продолжив курить, актёр скостит себе несколько лет жизни, сообщил Life.ru врач-терапевт Андрей Звонков.

ХОБЛ — это не приговор. Она может сопровождаться астматическими приступами. Если избегать обострений, простуд, то человек может жить довольно долго и спокойно. Единственное, что он вынужден делать, — это регулярно принимать лекарственные препараты и иногда проходить курортное лечение в специальных санаториях, пояснил эксперт.

Курильщикам с таким заболеванием надо отказаться от вредной привычки потому, что она усугубляет ситуацию. Но это не все могут и не всегда делают. Если человек продолжает увлекаться сигаретами, то ресурсы его организма сокращаются. казать, сколько он проживёт, никто не может, но это однозначно меньше, чем отпущено.

С другой стороны, современная медицина позволяет продлевать жизнь. Если вы вспомните, человек, который прожил с ХОБЛ довольно немало, — это режиссёр Георгий Данелия. Он курил как паровоз и прожил 88 лет. Однако таскать с собой тележку с кислородными баллонами — удовольствие ниже среднего. Это хроническая обструктивная болезнь лёгких. Она сужает просвет бронхов, уменьшает возможность дышать. Постоянная гипоксия мозга, постоянный недостаток кислорода. Андрей Звонков Врач-терапевт

Это компенсируется маской с кислородом, курортным лечением, отказом от курения или определённым режимом. А при гипербарической оксигенации можно использовать барокамеру, отметил доктор.

«Всё зависит от того, насколько тяжёл человек, насколько ему тяжело жить, как он сам оценивает своё состояние. Мы не можем со стороны сказать, насколько ему плохо, пока он к нам не обратится. Если он говорит: «Ребят, у меня всё нормально» — и при этом дышит 28 раз в минуту, то в принципе ну нормально — значит, его это устраивает», — сказал специалист.