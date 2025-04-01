На Урале в лёгких мужчины нашли колокольчик

В Екатеринбурге врачи вытащили колокольчик из лёгких 40-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

«Вечерний звон, бом-бом, бом-бом... В лёгком.Впервые за свою практику врачи извлекли из лёгкого мужчины металлический колокольчик», — проинформировали там.

Медики увидели изделие с гравировкой «1975» в промежуточном бронхе. Оно плотно засело там и вызывало у пациента периодические приступы удушья. Торакальные хирурги из Областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний словно рыбаки пытались вытащить колокольчик и в конце концов благодаря терпению и настойчивости им это удалось. Сегодня мужчину выпишут

Изделие с гравировкой «1975» плотно осело в промежуточном бронхе и вызывало у 40-летнего пациента периодические приступы удушья. С инородным телом такого размера специалисты Областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний медучреждения столкнулись впервые: по предварительным прогнозам, колокольчик был длиной 2 см, высотой 3 см, а в ширину достигал примерно 2 см.