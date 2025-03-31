Двухлетняя россиянка проглотила рекордное количество магнитов
В Хабаровском крае врачи спасли двухлетнего ребёнка, проглотившего 60 магнитов
Рентген девочки, из кишечника которой успешно извлекли 60 магнитов. Обложка © Telegram / Минздрав Хабаровского края
В Комсомольске-на-Амуре хирурги провели успешную операцию двухлетней малышке, которая проглотила рекордное количество магнитов. После извлечения удалось выяснить, что те являлись частью развивающей игрушки.
Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, ребёнка доставили в больницу с жалобами на сильную боль в животе. Медицинское обследование показало, что причиной боли стали 60 небольших магнитных шариков, попавших в кишечник. Из-за опасности, которую представляли эти предметы (они могли слипнуться и проткнуть стенки кишечника), девочке экстренно провели операцию.
«Это может привести к некрозу, перфорации, закупорке кишечника, образованию свищей, завороту кишечника. У девочки инородные тела вызвали кишечную непроходимость, повреждение стенок кишечника», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением городской больницы №7 Андрей Костенко.
Операция по извлечению инородных тел продолжалась в течение двух часов. Малышку выпишут через две недели в случае удовлетворительного состояния.
Ранее Life.ru сообщал о похожем инциденте с годовалой девочкой в Иркутской области, которая едва не погибла, проглотив магнитные шарики. Во время диагностики врачи ужаснулись, увидев, что «тонкая кишка была нанизана на шарики, как на гирлянду».