Двухлетняя россиянка проглотила рекордное количество магнитов

В Комсомольске-на-Амуре хирурги провели успешную операцию двухлетней малышке, которая проглотила рекордное количество магнитов. После извлечения удалось выяснить, что те являлись частью развивающей игрушки.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, ребёнка доставили в больницу с жалобами на сильную боль в животе. Медицинское обследование показало, что причиной боли стали 60 небольших магнитных шариков, попавших в кишечник. Из-за опасности, которую представляли эти предметы (они могли слипнуться и проткнуть стенки кишечника), девочке экстренно провели операцию.

«Это может привести к некрозу, перфорации, закупорке кишечника, образованию свищей, завороту кишечника. У девочки инородные тела вызвали кишечную непроходимость, повреждение стенок кишечника», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением городской больницы №7 Андрей Костенко.

Операция по извлечению инородных тел продолжалась в течение двух часов. Малышку выпишут через две недели в случае удовлетворительного состояния.