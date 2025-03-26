Пробили кишечник: Годовалая малышка из Иркутской области едва не погибла, проглотив магнитные шарики
В Иркутской области спасли ребёнка с отверстиями в кишечнике из-за магнитов
Хирурги Иркутской детской областной клинической больницы провели операцию годовалой девочке, которая случайно проглотила магнитные шарики. В результате наличия инородных предметов в кишечнике у ребёнка возникли отверстия, сообщил в телеграм-канале главный врач больницы Юрий Козлов.
Девочка играла дома без контроля родителей и случайно проглотила магниты. Видео © Telegram / Doctor Yura/ Юрий Козлов
«В брюшной полости образовалась катастрофа: магниты прошли по пищеварительному тракту и соединились между собой в разных сегментах. Вся тонкая кишка была нанизана на шарики, как на гирлянду, в органе образовались перфоративные отверстия», — сказал медик.
Хирургов ожидала сложная задача — извлечь шарики, не причинив вреда ребёнку. В процессе операции применялась методика минимально инвазивной хирургии – лапароскопия. Проще говоря, в теле девочки сделали несколько маленьких разрезов, через которые извлекли магниты, а затем врачи зашили отверстия. К счастью, пациентке оказали помощь вовремя. Сейчас она чувствует себя значительно лучше и уже может есть.
А ранее на Ямале двухлетний ребёнок проглотил 20 магнитов и умер. В больницу малыша доставили уже в очень тяжёлом состоянии. Правоохранительные органы проводят проверку по обстоятельствам произошедшего.
Telegram / Doctor Yura/ Юрий Козлов