В Ростове-на-Дону новорождённая едва не лишилась рук из-за рукавичек-антицарапок

В Ростове-на-Дону хирург спас новорождённую девочку, которой было всего десять дней от роду. Молодая мама надела на руки дочери специальные рукавички, чтобы она не поцарапала себе лицо. Но когда она сняла их, то увидела, что руки девочки почернели.

Причиной всему была резинка, которая долгое время сжимала хрупкое запястье малышки. Поскольку девочка не могла выразить своё недовольство, она просто плакала. Но дети часто плачут, и взрослым иногда кажется, что по пустякам.

«Важно было действовать быстро, поскольку длительное перекрытие кровоснабжения может вызвать некроз тканей и потребовать ампутации. Мы выполнили фасциотомию — хирургическую процедуру, при которой рассекают ткани, чтобы быстро снизить в них давление», — приводит kp.ru слова хирурга Областной детской клинической больницы, доктора медицинских наук, профессора кафедры детской хирургии и ортопедии РостГМУ Виктора Шамика.

Малышка пошла на поправку и её выписали.