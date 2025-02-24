Желудок вместо лёгкого: Врачи спасли россиянина с тяжёлым смещением органов после травмы

Врачи Истринской больницы оказали помощь 45-летнему жителю Московской области, который получил тяжёлые травмы в результате падения с высоты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

При поступлении в больницу пациент испытывал серьёзные затруднения с движением и дыханием. Обследование показало, что у него закрытая травма грудной клетки и живота, несколько переломов ребер, а также разрыв диафрагмы, из-за чего желудок переместился в плевральную полость, что невооружённым глазом видно даже на съёмках компьютерной томограммы.

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«Левое легкое было спавшим, а желудок практически оказался в плевральной области, что сдавило сердце и средостение. Состояние пациента было критическим, и время играло решающую роль. Мы провели экстренную лапаротомию, вернули желудок на место, дренировали левую плевральную полость и зашили дефект диафрагмы», — рассказал хирург Сергей Поликарпов.

По словам врача, благодаря своевременной помощи, отсутствию кровотечений и повреждений дыхательных путей пациент быстро начал восстанавливаться.