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Регион
24 февраля, 16:16

Желудок вместо лёгкого: Врачи спасли россиянина с тяжёлым смещением органов после травмы

Истринские врачи спасли мужчину, у которого желудок сместил лёгкое из-за падения

Врачи Истринской больницы оказали помощь 45-летнему жителю Московской области, который получил тяжёлые травмы в результате падения с высоты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

При поступлении в больницу пациент испытывал серьёзные затруднения с движением и дыханием. Обследование показало, что у него закрытая травма грудной клетки и живота, несколько переломов ребер, а также разрыв диафрагмы, из-за чего желудок переместился в плевральную полость, что невооружённым глазом видно даже на съёмках компьютерной томограммы.

Фото © Министерство здравоохранения Московской области

Фото © Министерство здравоохранения Московской области

«Левое легкое было спавшим, а желудок практически оказался в плевральной области, что сдавило сердце и средостение. Состояние пациента было критическим, и время играло решающую роль. Мы провели экстренную лапаротомию, вернули желудок на место, дренировали левую плевральную полость и зашили дефект диафрагмы», — рассказал хирург Сергей Поликарпов.

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По словам врача, благодаря своевременной помощи, отсутствию кровотечений и повреждений дыхательных путей пациент быстро начал восстанавливаться.

А ранее врачи Мытищинской больницы спасли 50-летнего мужчину с разрывом мочевого пузыря. К травме привело падение на улице. Операция длилась 3 часа и была выполнена всего через 4 прокола в брюшной полости.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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