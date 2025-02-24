Желудок вместо лёгкого: Врачи спасли россиянина с тяжёлым смещением органов после травмы
Истринские врачи спасли мужчину, у которого желудок сместил лёгкое из-за падения
Врачи Истринской больницы оказали помощь 45-летнему жителю Московской области, который получил тяжёлые травмы в результате падения с высоты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
При поступлении в больницу пациент испытывал серьёзные затруднения с движением и дыханием. Обследование показало, что у него закрытая травма грудной клетки и живота, несколько переломов ребер, а также разрыв диафрагмы, из-за чего желудок переместился в плевральную полость, что невооружённым глазом видно даже на съёмках компьютерной томограммы.
Фото © Министерство здравоохранения Московской области
«Левое легкое было спавшим, а желудок практически оказался в плевральной области, что сдавило сердце и средостение. Состояние пациента было критическим, и время играло решающую роль. Мы провели экстренную лапаротомию, вернули желудок на место, дренировали левую плевральную полость и зашили дефект диафрагмы», — рассказал хирург Сергей Поликарпов.
По словам врача, благодаря своевременной помощи, отсутствию кровотечений и повреждений дыхательных путей пациент быстро начал восстанавливаться.
А ранее врачи Мытищинской больницы спасли 50-летнего мужчину с разрывом мочевого пузыря. К травме привело падение на улице. Операция длилась 3 часа и была выполнена всего через 4 прокола в брюшной полости.
Kandinsky 3.1 / Life.ru