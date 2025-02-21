День фельдшера 21 февраля: Подвиги героев, которые не носят плащи, но берут с собой бахилы
21 февраля важный праздник для людей, которые спасают вас от инсульта: для работников скорой помощи. В честь этого дня Life.ru решил собрать как страшные, так и вдохновляющие истории о работе фельдшеров.
Фельдшеры скорой помощи — это люди, которые спасают жизни. Пропустить их на дороге — обязанность каждого адекватного человека. 21 февраля, в День фельдшера, мы делимся не только тёплыми историями, которые рассказывают работники скорой помощи, но и дикими случаями с неадекватами. С чем приходится сталкиваться фельдшерам на вызовах — читайте на Life.ru.
Кто такие фельдшеры скорой помощи
Быть фельдшером скорой помощи — уважаемо и почётно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / knyazevfoto
Фельдшеры скорой помощи — это специалисты, которые могут оказывать медицинскую помощь и ставить диагнозы, а при необходимости перенаправляют пациента к профильному врачу. У них обязательно должно быть среднее специальное медицинское образование, а в аптечке найдутся лекарства на все случаи жизни. «Среда обитания» фельдшеров — кареты скорой помощи. Именно эти люди приезжают к человеку в остром состоянии первыми и делают всё возможное, чтобы сохранить пациенту жизнь. Фельдшер — одна из самых важных профессий в современном мире, и в ней, как и в любой профессии, есть как светлая, так и тёмная сторона. Эта профессия не для всех: для неё нужно иметь завидное самообладание. Иногда в фельдшерской практике можно столкнуться с леденящими душу историями.
Треш-истории из фельдшерской практики
В работе фельдшера хватает адреналина. Пациенты часто бывают неадекватными. А вызовы к лежащим на асфальте алкоголикам, не нуждающимся во врачебной помощи, уже стали притчей во языцех. Как и бабушки, набирающие 03 в десятый раз за день в приступе ипохондрии или просто так, от скуки. У нас есть несколько действительно трешевых историй, которыми мы можем поделиться.
Стеклянный баклажанчик
Фельдшеры помогли разобраться со стеклянным баклажанчиком. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / murmw
На вызове фельдшерам сказали, что у ребёнка в дыхательных путях инородное тело. Оказалось, годовалый малыш проглотил стеклянный баклажанчик — ёлочную игрушку. Ещё до приезда скорой родители смогли своими силами его извлечь, но малыша всё же доставили в больницу. К счастью, никаких осколков баклажанчика обнаружено не было, но мать ребёнка спрашивала, собираются ли врачи дать мальчику таблетку, от которой стекло само растворится внутри организма.
Чесночная маска
К фельдшерам поступила девушка в чесночной маске. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastasya.cherry_
В скорую помощь поступила завёрнутая, будто мумия, молодая девушка. Она очень сильно раскаивалась в том, что сделала. Оказывается, на лице у девушки вскочил гнойничок, который ей посоветовали лечить… чесночной маской! При этом кашицу из чеснока нужно было завернуть в полиэтилен и оставить на два дня. Последствия были ужасными.
Отрава для тараканов
Женщина пыталась вытравить тараканов, а попала к фельдшерам. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastasya.cherry_
Одна пациентка решила устроить массовую травлю тараканов, для этой цели купив очень большое количество отравы. Стояла прекрасная летняя погода, и женщина решила закрыть окна в квартире, чтобы усилить эффект. К фельдшерам дама поступила в очень плохом состоянии: язык непроизвольно дёргался, как у змеи, отёк ротоглотки… Токсикологическое отделение смогло помочь.
Вдохновляющие истории из фельдшерской практики
Всегда пропускайте на дороге карету скорой помощи! Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Manzyuk
Но есть и действительно тёплые и светлые истории, которые рассказывают работники скорой помощи. Это действительно вдохновляющие, а иногда и забавные случаи. После таких вызовов как фельдшеры, так и пациенты пребывают в хорошем настроении. Расскажем подробнее.
Роды в машине
Фельдшеры приняли роды прямо в машине скорой помощи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / feldsher.03
Фельдшерам пришлось принимать роды в машине скорой помощи. Просто не успели доехать до больницы — ребёнок стал проситься на свет божий на полпути. Женщина родила прямо в дороге. И малыш, и мама остались целыми и невредимыми, а новорождённого назвали в честь одного из фельдшеров — Николаем.
Спасение ребёнка
Совместно с врачом фельдшеры спасли умирающего трёхлетнего ребёнка. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / feldsher.03
Фельдшеры привезли трёхлетнего ребёнка в больницу в реанимационном состоянии. На подъезде к больнице карета остановилась: на въезд стояла большая очередь. Тогда врач выбежал из больницы и на руках понёс малыша в отделение. Так совместными усилиями фельдшеров и врача удалось спасти жизнь.
Предложение руки и сердца
Мужчина, к которому приехали на вызов, предложил девушке-фельдшеру руку и сердце. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / feldsher.03
Однажды скорую помощь вызвали неравнодушные прохожие: на асфальте у метро лежал человек без сознания. По прибытии фельдшеры обнаружили подвыпившего молодого человека лет тридцати. «Ромео» так растрогался от того, что его не бросили умирать, что стал настойчиво предлагать руку и сердце девушке-фельдшеру, которая приехала на вызов.
Самый худший для фельдшера звук
Худший для фельдшера звук — это стук в окно. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / feldsher.03
Вы когда-нибудь задумывались, какой звук для фельдшера — худший. Именно этого звука боится каждый водитель скорой помощи. Информация из первых рук: рассказывает водитель Алексей. Дело в том, что фельдшеры стучат в окно водителя только в одном случае: когда начались реанимационные действия. Это значит, что человек в карете уже умирает. Каждый водитель в этот момент забывает о правилах дорожного движения и мчится так быстро, как только может.
Самые глупые причины вызовов скорой помощи
Есть множество очень глупых причин для вызова скорой помощи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastasya.cherry_
У профессии фельдшера есть и смешная сторона. К примеру, пациенты бывают глуповатыми. В своём аккаунте в социальных сетях работник скорой помощи Анастасия поделилась такими случаями. Вот примеры самых тупых причин вызова скорой помощи:
- Что-то чешется.
- От чистки зубов есть ощущение сухости во рту.
- Лёгкий порез на пальце.
- Слабость и холод в ногах.
- Компьютерный вирус.
От всей души поздравляем фельдшеров скорой медицинской помощи с их профессиональным праздником! Пусть в вашей практике будут только светлые и весёлые истории! Желаем навсегда избавиться от симулянтов и «холостых» вызовов ипохондрических бабушек. А ещё недавно Life.ru публиковал историю бывшего спецназовца, ставшего мастером маникюра.
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ТАСС / Артём Геодакян