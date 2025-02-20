В Мытищах врачи спасли мужчину, который чуть не лишился мочевого пузыря после падения

Врачи Мытищинской больницы спасли 50-летнего мужчину с разрывом мочевого пузыря. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения. Там рассказали, что к травме привело падение на улице.

«Пациент поступил в тяжёлом состоянии. Так как по результатам КТ травмы других органов брюшной полости, таких как печень и селезёнка, не подтвердились, мною была выбрана минимально инвазивная тактика —лапароскопическая санация и ушивание мочевого пузыря. При ревизии брюшной полости было выявлено большое количество сгустков крови (около 500 мл) и жидкости с примесью крови (900мл)», — рассказал заведующий урологическим отделением Зелимхан Лечиев.

Врач сообщил, что благодаря небольшому проколу и установке тонкого дренажа удалось удалить жидкость из брюшной полости. Однако из-за утечки мочи в этой области возник парез — состояние, при котором происходит паралич кишечной мускулатуры и её вздутие. Это усложняло процесс операции. Тем не менее с помощью ассистентов удалось создать «окно», через которое хирурги обнаружили разрыв мочевого пузыря длиной примерно 6 см.

Операция длилась 3 часа и была выполнена всего через 4 прокола в брюшной полости. Уже на следующий день пациента перевели в урологическое отделение. На данный момент он уже восстанавливается дома.