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17 февраля, 11:24

Россиянке удалили гигантский зоб, из-за которого она 15 лет задыхалась и спала сидя

Ростовские врачи спасли пациентку, удалив ей зоб размером в 23 раза больше нормы

Пациентка с лечащим врачом. Обложка © Пресс-служба РостГМУ

Пациентка с лечащим врачом. Обложка © Пресс-служба РостГМУ

У пенсионерки выявили доброкачественную опухоль, лечение которой она решила отложить на неопределённый срок. В итоге 74-летняя жительница Ростовской области 15 лет проходила с зобом на шее, который был в 23 раза больше нормы, а также мешал ей дышать и спать лёжа, сообщает kp.ru.

Сначала женщина начала быстро терять вес, а затем полностью утратила возможность передвигаться. На её шее появилась большая «шишка» из-за опухоли щитовидной железы, которая была диагностирована 15 лет назад.

«Нормальный объём щитовидной железы у женщин составляет до 18 кубических сантиметров. А в данном случае — только правая доля выросла до 400 кубических сантиметров, а левая — до 20», — пояснил оперирующий хирург и доцент кафедры хирургических болезней № 1 РостГМУ Станислав Лукьянов.

Операция не обошлась без сложностей. Хирург Полина Коноваленко отметила, что ткани трахеи стали мягкими из-за давления зоба. Для того чтобы избежать повреждения трахеи и других жизненно важных органов, врачи использовали коагуляционные приборы, которые помогают остановить кровотечение.

Уже на следующий день после операции состояние пенсионерки заметно улучшилось. Теперь она жалеет только о том, что не решилась на хирургическое вмешательство сразу.

«До операции я была не рада такой жизни, а после человеком себя почувствовала, дышать стало легко», — радовалась пациентка.

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Владимир Озеров
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