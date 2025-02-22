Врачи в Москве спасли от слепоты девочку с выдавливающей глаз опухолью

Врачи сделали операцию 12-летней девочке с доброкачественной опухолью глаза. Редкое новообразование угрожало ребёнку потерей зрения, оно начинало вымещать глаз из орбиты. Врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава РФ успешно провели хирургическое вмешательство.

«По словам специалистов, большую сложность представляло расположение образования — оно находилось в глубине глазной впадины, окружённое жизненно важными сосудами и структурами. В том числе опухоль прилегала к зрительному нерву, повреждение которого во время операции также могло вызвать слепоту ребёнка», — рассказали в пресс-службе.

Изначально редкую опухоль приняли за сосудистую мальформацию орбиты, которую можно убрать при помощи использования технологий внутрисосудистых вмешательств. Однако при обследовании выяснилось, что такой метод лечения мог только навредить девочке и привести к полной потере зрения. По словам специалистов, новообразования орбиты встречаются крайне редко. Ребёнку успешно провели трудную операцию, зрение и подвижность глаз полностью сохранились.