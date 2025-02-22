Российские учёные научились выявлять два самых сложных для диагностики вида рака

Сотрудники Института биомедицинской химии имени Ореховича (ИМБХ) обнаружили белковые маркеры, секретируемые клетками рака лёгких и колоректальной опухоли, которые считаются наиболее сложно диагностируемыми. Однако теперь их станет легче выявлять на ранних стадиях. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Минобрнауки РФ.

По словам специалистов, используемые на сегодняшний день онкомаркеры, как правило, повышены на поздней стадии опухолевого процесса, когда симптомы заболевания уже проявились, а также определяются при различных типах опухолей, то есть неспецифичны. Поэтому важно разработать новые методы диагностики, которые бы выявляли заболевания на ранней стадии.

Однако учёным удалось выделить секретируемые белки из опухолевых клеток. В общей сложности из почти тысячи зарегистрированных белков исследователям удалось определить 67 секретируемых биомаркеров, содержание которых отличается в клетках рака лёгких и колоректального рака.