Российские учёные научились бороться с депрессией при помощи бактерий

По её словам, кишечник и мозг связаны настолько, что неполадки в первом органе могут влиять на работу второго, в том числе вызвать такие патологии, как депрессия или когнитивные расстройства. При этом по мере развития депрессии в кишечнике снижается количество бактерий F. prausnitzii. Соответственно, при их увеличении можно вылечить депрессию.