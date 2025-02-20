Российские учёные научились бороться с депрессией при помощи бактерий
РАН: Бактерия F. prausnitzii подходит для лечения депрессии
Учёные из лаборатории Генетики микроорганизмов Института общей генетики имени Вавилова РАН обнаружили бактерию F. prausnitzii, которая подходит для лечения депрессии. Об этом рассказала руководитель проекта, старший научный сотрудник Ольга Аверина.
По её словам, кишечник и мозг связаны настолько, что неполадки в первом органе могут влиять на работу второго, в том числе вызвать такие патологии, как депрессия или когнитивные расстройства. При этом по мере развития депрессии в кишечнике снижается количество бактерий F. prausnitzii. Соответственно, при их увеличении можно вылечить депрессию.
«Таким образом, штамм лактобациллы, показавший положительное влияние на депрессивное состояние, можно рекомендовать в качестве пробиотика-психобиотика и дополнительным (адъювантным) средством терапии депрессивных расстройств», — отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
Ранее учёные выявили биомаркер, который позволяет точно определить агрессивность рака. Кроме того, российские учёные сделали важный шаг в диагностировании спинальной мышечной атрофии. А ещё отечественные специалисты учат ИИ считывать болезнь Паркинсона на ранней стадии.