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9 февраля, 11:51

Российские учёные учат ИИ считывать болезнь Паркинсона на ранней стадии

Учёные Пермского края совместно с региональным министерством здравоохранения пытаются обучить искусственный интеллект выявлять болезнь Паркинсона на ранней стадии. В перспективе это может стать настоящим прорывом в диагностике этого страшного недуга, пишет URA.ru.

В испытании принимают участие около 100 пациентов с подтверждённым диагнозом. Им даются задания, во время которых на аудио и видео фиксируется их речь и мимика. Кроме того, есть группа контроля со здоровыми людьми. Полученные данные будут использованы для обучения нейросети.

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Учёные подчёркивают, что болезнь Паркинсона очень важно выявить на ранней стадии, когда нет явных симптомов. Тогда удастся затормозить прогрессирование заболевания и максимально продлить человеку активную жизнь.

Ранее Life.ru писал о признаках болезни Паркинсона, которые можно выявить самостоятельно. В их числе замедленность движений, дрожание конечностей в покое, а также повышенный мышечный тонус. Также на наличие заболевания могут указывать боли в плече или в ноге. А самым ранним предвестником болезни считаются активные движения во сне.

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freepik

Алёна Зиновьева
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