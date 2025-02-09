Российские учёные учат ИИ считывать болезнь Паркинсона на ранней стадии

Учёные Пермского края совместно с региональным министерством здравоохранения пытаются обучить искусственный интеллект выявлять болезнь Паркинсона на ранней стадии. В перспективе это может стать настоящим прорывом в диагностике этого страшного недуга, пишет URA.ru.

В испытании принимают участие около 100 пациентов с подтверждённым диагнозом. Им даются задания, во время которых на аудио и видео фиксируется их речь и мимика. Кроме того, есть группа контроля со здоровыми людьми. Полученные данные будут использованы для обучения нейросети.

Учёные подчёркивают, что болезнь Паркинсона очень важно выявить на ранней стадии, когда нет явных симптомов. Тогда удастся затормозить прогрессирование заболевания и максимально продлить человеку активную жизнь.