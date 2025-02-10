Учёные обнаружили «золотое яйцо» на дне Тихого океана
NOAA: У берегов Аляски обнаружили предмет, напоминающий золотое яйцо
Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) наткнулись на таинственный предмет на дне Тихого океана, похожий на золотое яйцо. О необычной находке рассказали в пресс-службе научной организации.
Предмет был обнаружен подводным роботом на глубине примерно 3300 метров, вблизи потухшего вулкана у берегов Аляски. Он обладает гладкой поверхностью, имеет яйцевидную форму с крупным отверстием. Происхождение «золотого яйца» остаётся загадкой. Учёные выдвинули предположение, что его мог оставить хищник. Также рассматривается версия о том, что это может быть результат вылупления какого-то неизвестного морского существа.
«Я просто надеюсь, что, когда мы туда ткнём, что-нибудь не решит выйти наружу. Это похоже на начало фильма ужасов», — отметил один из исследователей.
Учёные предложили две гипотезы: первая предполагает, что объект имеет органическое происхождение, в то время как вторая указывает на возможность его образования из минералов, таких как пирит и железный сульфид. Чтобы установить источник образца, он был направлен на анализ ДНК.
Ранее Life.ru рассказывал, что под арктическими льдами исследователи внезапно наткнулись на секретную военную базу «Лагерь века», входящую в проект «Ледяной червь». В ходе научной экспедиции NASA в апреле 2024 года на ледяном щите Гренландии учёные заметили необычный объект, когда мощный радар зафиксировал его под льдом во время полёта над северной частью острова.
Шедеврум / Life.ru