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10 февраля, 11:04

Учёные обнаружили «золотое яйцо» на дне Тихого океана

NOAA: У берегов Аляски обнаружили предмет, напоминающий золотое яйцо

Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) наткнулись на таинственный предмет на дне Тихого океана, похожий на золотое яйцо. О необычной находке рассказали в пресс-службе научной организации.

Предмет был обнаружен подводным роботом на глубине примерно 3300 метров, вблизи потухшего вулкана у берегов Аляски. Он обладает гладкой поверхностью, имеет яйцевидную форму с крупным отверстием. Происхождение «золотого яйца» остаётся загадкой. Учёные выдвинули предположение, что его мог оставить хищник. Также рассматривается версия о том, что это может быть результат вылупления какого-то неизвестного морского существа.

«Я просто надеюсь, что, когда мы туда ткнём, что-нибудь не решит выйти наружу. Это похоже на начало фильма ужасов», — отметил один из исследователей.

Учёные предложили две гипотезы: первая предполагает, что объект имеет органическое происхождение, в то время как вторая указывает на возможность его образования из минералов, таких как пирит и железный сульфид. Чтобы установить источник образца, он был направлен на анализ ДНК.

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Учёные в панике из-за пугающей находки в Антарктиде

Ранее Life.ru рассказывал, что под арктическими льдами исследователи внезапно наткнулись на секретную военную базу «Лагерь века», входящую в проект «Ледяной червь». В ходе научной экспедиции NASA в апреле 2024 года на ледяном щите Гренландии учёные заметили необычный объект, когда мощный радар зафиксировал его под льдом во время полёта над северной частью острова.

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Шедеврум / Life.ru

Александра Мышляева
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