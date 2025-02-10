Учёные обнаружили «золотое яйцо» на дне Тихого океана

Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) наткнулись на таинственный предмет на дне Тихого океана, похожий на золотое яйцо. О необычной находке рассказали в пресс-службе научной организации.

Предмет был обнаружен подводным роботом на глубине примерно 3300 метров, вблизи потухшего вулкана у берегов Аляски. Он обладает гладкой поверхностью, имеет яйцевидную форму с крупным отверстием. Происхождение «золотого яйца» остаётся загадкой. Учёные выдвинули предположение, что его мог оставить хищник. Также рассматривается версия о том, что это может быть результат вылупления какого-то неизвестного морского существа.

«Я просто надеюсь, что, когда мы туда ткнём, что-нибудь не решит выйти наружу. Это похоже на начало фильма ужасов», — отметил один из исследователей.

Учёные предложили две гипотезы: первая предполагает, что объект имеет органическое происхождение, в то время как вторая указывает на возможность его образования из минералов, таких как пирит и железный сульфид. Чтобы установить источник образца, он был направлен на анализ ДНК.