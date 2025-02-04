Город подо льдом: В Гренландии спустя почти 70 лет нашли секретную военную базу
Учёные нашли секретную военную базу США подо льдами Арктики спустя почти 70 лет
Под арктическими льдами исследователи случайно обнаружили секретную военную базу «Лагерь века», который был частью секретного проекта «Ледяной червь». Во время научной экспедиции NASA на ледяном щите Гренландии в апреле 2024 года учёные заметили нечто необычное. При полёте над северной частью острова их мощный радар неожиданно зафиксировал объект, скрытый под льдом.
База США под толщей льда в Гренландии. Фото © earthobservatory.nasa.gov
С применением технического UAVSAR исследователи смогли получить данные, что скрыто под ледяной толщей. Этот радар, установленный на самолёте, излучает радиоволны, которые проникают через лед, отражаясь от различных слоев и возвращаясь. Устройство фиксирует сигналы и формирует изображения, на которых плотность материалов отображается более ярко.
Ученые были удивлены, когда выяснили, что под ледяным покровом скрывается секретная военная база США. Одним из первых объектов, появившихся в этом районе, стал Camp Century. База была основана в 1959 году инженерным корпусом армии США в контексте Холодной войны. Под 30-метровым слоем льда располагались туннели, лаборатории и жилые помещения. Американцы планировали разместить под льдом до 600 ракетных установок, однако проект был закрыт спустя 8 лет.
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