Вперёд, за сокровищами! На дне Атлантики нашли 250 кораблей с тоннами золота

Несметные богатства обитают на дне Атлантического океана около берегов Португалии, где нашли около 250 кораблей, трюмы которых набиты золотыми дублонами. На одном из погибших суден может находиться до 22 тонн золота и серебра. О находке в беседе с местной газетой Observador рассказал португальский археолог Алешандри Монтейру.

«Мы знаем, что там (на дне) 250 кораблей с сокровищами», — заявил он.

Учёный сообщил, что ему удалось создать электронную энциклопедию, в которой собрана большая часть всех кораблекрушений в португальских водах у берегов Мадейры, Азорских островов и континента. С XVI века там ушло ко дну около 8 620 кораблей.

К югу от Лиссабона есть прелестнейший остров «с картинки» под названием Троя (не имеет отношения к греческой Трое — она была в Эгейском море). Там белые песчаные пляжи и лазурного цвета водная гладь, через которую на дне хорошо видно развивающиеся водоросли. Именно там на дне мёртвым грузом лежит испанский корабль, бороздивший просторы Атлантики с 1589 года, — Nossa Senhora do Rosаriо. В его трюме, считает археолог, ждут своего нового хозяина 22 тонны золота и серебра.

Множество великих мореплавателей того времени были родом из Португалии, что сделало её одной из крупнейших колониальных держав с заморскими владениями в Южной Америке, Африке и Ост-Индии в XV-XVI вв. Оттуда и шли к португальским берегам гружёные сверху донизу корабли. Однако колониальная империя в дальнейшем распалась, образовав вместо себя независимые государства, среди которых Бразилия, Ангола, Мозамбик и другие.

По оценке учёного, охотникам за сокровищами будет сложно добраться до этих кораблей с сокровищами из-за того, что они погружены под песок. Однако он не исключает, что некоторые из них могут быть случайно обнаружены во время донных работ. В связи с этим археолог настаивает на необходимости разработки плана действий на случай неожиданных находок.