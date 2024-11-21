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21 ноября, 11:00

Китайские геологи нашли запасы золота на 82,8 миллиарда долларов

В Китае геологи нашли запасы золота на сумму около 82,8 миллиарда долларов. Золотая жила находится в центральной провинции Хунань, сообщило Геологическое управление провинции в соцсети WeChat.

По данным исследователей, было найдено более 40 золотоносных жил, которые залегают на глубине около 2 тысяч метров на месторождении Ваньгу в уезде Пинцзян. Общий запас составляет 300,2 тонны драгоценного металла.

«Предполагается, что на глубине более 3 тысяч метров запасы золота составят более тысячи тонн, а стоимость ресурсов достигнет 600 миллиардов юаней (82,8 миллиарда долларов), исходя из текущей цены на золото», — говорится в сообщении.

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Недавно золотой слиток весом 300 килограммов, изготовленный в Дубае, стал новым рекордсменом Книги рекордов Гиннесса как самый большой слиток золота в истории. Его представили публике на Dubai Metals Conference 2024.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Cloudy Design

Николай Рюмин
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