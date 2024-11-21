Китайские геологи нашли запасы золота на 82,8 миллиарда долларов

В Китае геологи нашли запасы золота на сумму около 82,8 миллиарда долларов. Золотая жила находится в центральной провинции Хунань, сообщило Геологическое управление провинции в соцсети WeChat.

По данным исследователей, было найдено более 40 золотоносных жил, которые залегают на глубине около 2 тысяч метров на месторождении Ваньгу в уезде Пинцзян. Общий запас составляет 300,2 тонны драгоценного металла.