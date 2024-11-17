Золото максимально подешевело за три года, экономисты винят Трампа

Цена золота за последнюю неделю снизилась почти на 5%, что является крупнейшим падением за последние три года. Об этом пишет Reuters.

Опрошенные журналистами агентства экономисты считают, что основными причинами удешевления золота стали укрепление американской валюты и ожидания инвесторов относительно высокой инфляции. На фоне переизбрания Дональда Трампа президентом США эксперты ожидают увеличения инфляции и замедления смягчения ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

«Пока на золото негативно повлияло избрание Трампа, но ситуация может измениться», — отметил аналитик рынка Kinesis Money Карло Альберто Де Каса.

Помимо золота, снизилась стоимость серебра, платины и палладия.