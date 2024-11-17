Золото максимально подешевело за три года, экономисты винят Трампа
Reuters: Золото рекордно подешевело за последние три года
Цена золота за последнюю неделю снизилась почти на 5%, что является крупнейшим падением за последние три года. Об этом пишет Reuters.
Опрошенные журналистами агентства экономисты считают, что основными причинами удешевления золота стали укрепление американской валюты и ожидания инвесторов относительно высокой инфляции. На фоне переизбрания Дональда Трампа президентом США эксперты ожидают увеличения инфляции и замедления смягчения ставок Федеральной резервной системы (ФРС).
«Пока на золото негативно повлияло избрание Трампа, но ситуация может измениться», — отметил аналитик рынка Kinesis Money Карло Альберто Де Каса.
Помимо золота, снизилась стоимость серебра, платины и палладия.
Ранее сообщалось, что Россия вошла в топ-10 мировых лидеров по запасам золота (2,34 тысячи тонн), заняв пятое место. На лидирующих позициях расположились США, Германия, Италия и Франция.
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