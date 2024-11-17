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17 ноября, 16:57

Золото максимально подешевело за три года, экономисты винят Трампа

Reuters: Золото рекордно подешевело за последние три года

Цена золота за последнюю неделю снизилась почти на 5%, что является крупнейшим падением за последние три года. Об этом пишет Reuters.

Опрошенные журналистами агентства экономисты считают, что основными причинами удешевления золота стали укрепление американской валюты и ожидания инвесторов относительно высокой инфляции. На фоне переизбрания Дональда Трампа президентом США эксперты ожидают увеличения инфляции и замедления смягчения ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

«Пока на золото негативно повлияло избрание Трампа, но ситуация может измениться», — отметил аналитик рынка Kinesis Money Карло Альберто Де Каса.

Помимо золота, снизилась стоимость серебра, платины и палладия.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в топ-10 мировых лидеров по запасам золота (2,34 тысячи тонн), заняв пятое место. На лидирующих позициях расположились США, Германия, Италия и Франция.

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Экономист объяснила, когда лучше всего продавать золото
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Shutterstock / FOTODOM / r.classen

Наталья Демьянова
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