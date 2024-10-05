Названо место России в топ-10 стран с самыми крупными запасами золота

Текущая сложная геополитическая обстановка становится причиной стремительно растущего спроса на золото со стороны государств. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGS). Россия, к слову, вошла в топ-10 мировых лидеров по запасам золота (2,34 тысячи тонн), заняв пятое место.

Уточняется, что лидирующие позиции по запасам драгоценного металла заняли США (8,13 тыс. тонн), Германия (3,35 тыс. тонн), Италия (2,45 тыс. тонн) и Франция (2,44 тыс. тонн). Также в десятку попали:

Китай (2,26 тыс. тонн);

Швейцария (1,04 тыс. тонн);

Япония (0,85 тыс. тонн);

Индия (0,84 тыс. тонн);

Нидерланды (0,61 тыс. тонн).

Кроме того, согласно опросу WGS, в течение 2025 года 29% центробанков различных стран намерены увеличить свои золотые резервы.

«Увеличение золотовалютных резервов центробанками продиктовано насущными опасениями финансового рынка, включая более высокие кризисные риски и растущую инфляцию», — указано в сообщении.