Цена на золото установила новый рекорд
Зафиксировано поднятие цен на золото. Фото © freepik.com/ wirestock
Цена на золото обновила рекорд. Так, нью-йоркская биржа Comex зафиксировала рост стоимости тройской унции (около 31 грамма) благородного металла до $2595,45.
Так, к 08:06 мск декабрьский фьючерс вырос на $14,9, при этом ещё минутами ранее показатель установил новый абсолютный рекорд — $2598,2 доллара. Вместе с золотом вырос ценник и на серебро. Его стоимость поднялась на 0,67% и теперь составляет $30,312 за унцию. За неделю стоимость золота подлетела на 2,85%, а серебра — на 7,5%.
Ранее исторический максимум был обновлен в начале августа. Тогда цена за унцию золота выросла до 2501 доллара. Эксперты отмечают, что инвестирование в драгметаллы принесёт хороший результат только через 5, 10 или 15 лет. В краткосрочных перспективах есть риски, так как на фондовых биржах наблюдаются колебания.