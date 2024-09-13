Цена на золото установила новый рекорд

Так, к 08:06 мск декабрьский фьючерс вырос на $14,9, при этом ещё минутами ранее показатель установил новый абсолютный рекорд — $2598,2 доллара. Вместе с золотом вырос ценник и на серебро. Его стоимость поднялась на 0,67% и теперь составляет $30,312 за унцию. За неделю стоимость золота подлетела на 2,85%, а серебра — на 7,5%.