Золото Дубая: 300-килограммовый слиток попал в Книгу рекордов Гиннесса
Золотой слиток с рекордным весом 300 килограммов был изготовлен в Дубае
Рекордный золотой слиток, изготовленный в Дубае. Обложка © X / IEG Africa DMCC
Золотой слиток весом 300 килограммов, изготовленный в Дубае, стал новым рекордсменом Книги рекордов Гиннесса как самый большой слиток золота в истории. Об этом сообщила пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.
Презентация уникального изделия состоялась на церемонии закрытия конференции Dubai Metals Conference 2024 и была организована предприятием Emirates Minting Factory.
Рекордный золотой слиток, изготовленный в Дубае. Фото © X / ahmed binsulayem
Ранее стало известно, какую квартиру в Москве можно купить за один килограмм золота. За последние 10 лет средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в золоте упала на 59%. Если в 2014 году один «квадрат» можно было купить за 34 грамма золота, то сегодня он подешевел в среднем до 14 граммов.