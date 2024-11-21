Золото Дубая: 300-килограммовый слиток попал в Книгу рекордов Гиннесса

Ранее стало известно, какую квартиру в Москве можно купить за один килограмм золота. За последние 10 лет средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в золоте упала на 59%. Если в 2014 году один «квадрат» можно было купить за 34 грамма золота, то сегодня он подешевел в среднем до 14 граммов.