Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 21:30

Золото Дубая: 300-килограммовый слиток попал в Книгу рекордов Гиннесса

Золотой слиток с рекордным весом 300 килограммов был изготовлен в Дубае

Рекордный золотой слиток, изготовленный в Дубае. Обложка © X / IEG Africa DMCC

Рекордный золотой слиток, изготовленный в Дубае. Обложка © X / IEG Africa DMCC

Золотой слиток весом 300 килограммов, изготовленный в Дубае, стал новым рекордсменом Книги рекордов Гиннесса как самый большой слиток золота в истории. Об этом сообщила пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.

Презентация уникального изделия состоялась на церемонии закрытия конференции Dubai Metals Conference 2024 и была организована предприятием Emirates Minting Factory.

Рекордный золотой слиток, изготовленный в Дубае. Фото © X / ahmed binsulayem

Рекордный золотой слиток, изготовленный в Дубае. Фото © X / ahmed binsulayem

Золото максимально подешевело за три года, экономисты винят Трампа
Золото максимально подешевело за три года, экономисты винят Трампа

Ранее стало известно, какую квартиру в Москве можно купить за один килограмм золота. За последние 10 лет средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в золоте упала на 59%. Если в 2014 году один «квадрат» можно было купить за 34 грамма золота, то сегодня он подешевел в среднем до 14 граммов.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Книга рекордов Гиннесса
  • оаэ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar