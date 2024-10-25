Стало известно, какую квартиру в Москве можно купить за 1 кг золота

За последние 10 лет средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в золоте упала на 59%. Если в 2014 году один «квадрат» можно было купить за 34 грамма золота, то сегодня он подешевел в среднем до 14 граммов. Об этом рассказали «Газете.ru» в Жилфонде.

Отметим, что в сентябре унция золота (более 31 грамма) стоила 246,9 тысячи рублей. Таким образом, один килограмм этого драгоценного металла равнялся сумме около 8,82 млн рублей. За эти деньги в Москве сегодня можно купить квартиру во «вторичке» площадью 40 квадратных метров, говорят эксперты.

По данным Всемирного совета по золоту, в 2023 году в среднем каждый житель РФ купил как минимум полграмма золота, что стало рекордом с 2014 года. Этот драгоценный металл считается одним из самых безопасных активов. На данный момент в шкатулках россиян хранится около трёх тысяч тонн золота, что превышает резервы ЦБ.