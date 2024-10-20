Россиянам рассказали, стоит ли ждать падения цен на жильё после отмены льготной ипотеки
Экономист Проданова не исключила дальнейшее повышение цен на жильё в 2025 году
Ситуация с ключевой ставкой по ипотеке в России продолжает оставаться напряжённой. Цены на жильё растут, несмотря на высокие проценты в банках, что не может не волновать желающих приобрести квартиру. И в ближайшем будущем ожидать падения цен на новостройки — как «ждать у моря погоды», заявила доктор экономических наук Наталья Проданова.
«Спрос на жильё, действительно, падает. И одной из значимых причин такого снижения на рынке является ужесточение условий выдачи ипотечных кредитов на фоне «кусающихся» процентных ставок. Приведёт ли снижение спроса к снижению цен — нет, ответ однозначный. Стоимость строительства действительно высока», — заявила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
При этом возможны единичные акции и скидки по отдельным ЖК. Самым «сладким» для этого периодом станут предновогодние дни. Если финансовые возможности позволяют взять ипотеку безболезненно, то можно это сделать в 2024 году. Однако не факт, что в 2025-м ситуация в корне изменится.
«Какие сюрпризы принесёт нам 2025 год, неизвестно никому. Ипотека — процесс «долгоиграющий». Если ваш доход стабилен, финансовое состояние устойчивое, то всегда лучше жить в собственной квартире, чем «набивать карманы» арендодателя», — заключила экономист.
Ранее Life.ru писал, что ЦБ снял ограничения на полную стоимость кредита по ипотеке до 31 марта 2025 года. Ожидается, что отмена ограничения ПСК сохранит возможность получения кредитов по ипотеке по высоким ставкам, но без завышения стоимости жилья.