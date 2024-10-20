Россиянам рассказали, стоит ли ждать падения цен на жильё после отмены льготной ипотеки

Ситуация с ключевой ставкой по ипотеке в России продолжает оставаться напряжённой. Цены на жильё растут, несмотря на высокие проценты в банках, что не может не волновать желающих приобрести квартиру. И в ближайшем будущем ожидать падения цен на новостройки — как «ждать у моря погоды», заявила доктор экономических наук Наталья Проданова.

«Спрос на жильё, действительно, падает. И одной из значимых причин такого снижения на рынке является ужесточение условий выдачи ипотечных кредитов на фоне «кусающихся» процентных ставок. Приведёт ли снижение спроса к снижению цен — нет, ответ однозначный. Стоимость строительства действительно высока», — заявила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

При этом возможны единичные акции и скидки по отдельным ЖК. Самым «сладким» для этого периодом станут предновогодние дни. Если финансовые возможности позволяют взять ипотеку безболезненно, то можно это сделать в 2024 году. Однако не факт, что в 2025-м ситуация в корне изменится.

«Какие сюрпризы принесёт нам 2025 год, неизвестно никому. Ипотека — процесс «долгоиграющий». Если ваш доход стабилен, финансовое состояние устойчивое, то всегда лучше жить в собственной квартире, чем «набивать карманы» арендодателя», — заключила экономист.